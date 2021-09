Erfurt und Wernigerode lassen Punkte liegen: Konkurrenz rückt näher

Das Spitzenduo RW Erfurt/Einheit Wernigerode musste Punkte gegen Teams aus dem unteren Tabellenteil abgeben. Das nutzte die Konkurrenz um näher heranzurücken.

Der VfL Halle machte bereits zu Beginn klar, dass Rot-Weiß Erfurt sich für einen Dreier mächtig strecken muss. Bereits nach wenigen Sekunden musste Keeper Petzold nach einer Ecke das erste Mal rettend eingreifen. Erfurt brauchte etwas, übernahm dann aber die Spielkontrolle, ohne zunächst aber Torgefahr auszustrahlen, und hatte Glück, dass Kind den Ball nur an den Querbalken lenkte. Anscheinend küsste der Lattenschuss RWE aber wach. Denn wenig später ging Erfurt in Führung. Woiwods Abschluss konnte Halle zunächst noch über die Torauslinie klären, bei der anschließenden Ecke und Enrico Startsevs (30.) Schuss war die Heimelf aber machtlos. Beide Teams kamen nun zu Chancen. Bis zur Halbzeit sollte sich aber auf der Anzeigentafel erst einmal nichts ändern. Anfang des zweiten Abschnitts verpasste Erfurt dann den zweiten Treffern und wurde prompt dafür bestraft. Bei einem weiten Ball war die Erfurter Hintermannschaft nicht auf Höhe und Kind (55.) mit dem Kopf über Petzold hinweg zur Stelle. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide. Beide hatten Möglichkeiten, um das Spiel zu ihren Gunsten zu kippen. Es sollte aber bei einem 1:1 der besseren Sorte bleiben, weil Erfurt auch in Überzahl - Bolz sah in der 80. Minute die Ampelkarte - nichts mehr Zählbares auf die Tafel brachte.

Noch einen Tick ärgerlicher dürfte der Spielverlauf für Verfolger Wernigerode gewesen sein. Denn der FC Einheit führte im Aufsteigerduell beim SV 09 Arnstadt nämlich bis zur 90.+3, ehe Varnhagen eine Unachtsamkeit nach einem weiten Einwurf doch noch zum Ausgleich nutzte. Kuffner Sandri hatte davor die Gäste in der 73. Minute aus der Ferne in Führung gebracht. Die Ausrutscher der Konkurrenz nutzte die U 21 des FC Carl Zeiss Jena aus und splittete das Spitzenduo. Beim FC Oberlausnitz Neugersdorf setzten sich die Thüringer mit 3:0 durch, auch wenn das Ergebnis letztlich klarer war als die 90 Minuten davor. Den erst in der Schlussphase zog Jena durch einen Hajrulla-Doppelpack (81., 90.+3) davon. Kerasidis hatte die Gäste zuvor in der 33. Minute in Führung gebracht. Eine bessere Ausgangsposition verpasste die SG Union Sandersdorf, die beim FC Einheit Rudolstadt durch Schacks Treffer mit 0:1 verlor. Für Rudolstadt waren es dagegen wichtige Zähler im Klassenkampf.

Etwas näher an der Spitze herangerückt sind der VfB Krieschow und der FSV Budissa Bautzen, die jeweils ihre Auswärtsspiele mit einem 3:2 erfolgreich gestalten konnten. Bei Krieschow reihte sich erneut Dimitar Rangelov in die Torschützenliste ein. Für den Ex-Profi, der mit seinem frühen Treffer den Weg für den vierten Saisonerfolg ebnete, war es das zweite Tor im zweiten Spiel. Wilde Minuten vor und nach der Pause erlebte dagegen Budissa Bautzen. Feldmer (42.) drehte für Zorbau nämlich zunächst kurz vor dem Pausenpfiff die Partie. Hagemann (43.), der bereits das zwischenzeitliche 0:1 erzielte, schlug nur Sekunden später aber zurück. Nach Wiederbeginn brauchte Jockusch nur drei Minuten, um das Spiel erneut zu drehen und den 3:2-Siegtreffer zu erzielen. Spät jubelte derweil der Bischofswerdaer FV 08, der durch Hahns Last-Minute-Tor die Punkte aus Martinroda entführte.