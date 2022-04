Erfurt und Plauen auswärts fulminant - Neugersdorf-Coup gegen Bautzen

Es ist weiter ein Zweikampf an der Spitze: Auch am Mittwochabend ließ sich der VFC Plauen von Rot-Weiß Erfurt nicht abschütteln. Beide Teams erfüllten ihre Auswärtsaufgaben mehr als souverän. Budissa Bautzen ging im Derby unter.

Angefangen mit Verfolger Plauen: Der schenkte dem zuletzt eigentlich recht heimstarken SV Blau-Weiß Zorbau auf dessen Platz ein 7:0 ein. Die Zeichen standen dabei schon früh auf Sieg für starke Gäste. Mit Philipp Dartsch (14./69.), Alexander Dartsch (85./87.) und Kamil Popowicz (27./30.) hatte Plauen, das sehenswert kombinierte und zu keiner Zeit offensiv einen Gang zurückschaltete, drei Doppelpacker in seinen Reihen. Bereits zur Halbzeit stand es so 3:0, Kretzer trug sich kurz nach der Pause mit dem 4:0 in die Torjägerliste ein (46.). Zorbau, Tabellen-13., hat teils vier Partien mehr absolviert als mancher Konkurrent und muss nach dieser Heimpleite weiter nach hinten schauen. Plauen bleibt auf einen Zähler an Erfurt dran, hat aber eine Partie mehr absolviert.

Die Erfurter hatten derweil ebenfalls kein Mitleid mit einem Team im Abstiegskampf: Mit 5:0 gewann der Tabellenführer beim FSV Martinroda. Auch hier war es von Beginn an ein Spiel auf ein Tor, abgesehen von einem frühen Pfostenschuss hielt Martinroda die Gäste zunächst aber vom Tor weg. Dann brachte Cabral seine Erfurter mit dem 1:0 trocken auf Kurs (22.). Nach einer Kombination erhöhte Mergel auf 2:0 (32.). Es war die stärkste Phase des effizienten Tabellenführers: Elezi besorgte im Anschluss an eine Ecke das 3:0 (33.), ein Kopfball von Hajrulla sollte dann den 4:0-Halbzeitstand bedeuten (42.). Nach Wiederanpfiff agierten die Gäste weiter offensiv, trafen erneut Aluminium. Es hätte an diesem Tag noch deutlich deftiger ausgehen können für den FSV, Cabral traf zwar aus der Distanz noch sehenswert zum 5:0 (81.), ein vergebener Strafstoß - Nicolai parierte gegen Startsev - verhinderte noch, das die Erfurter das halbe Dutzend vollmachen konnten. Unterm Strich der hochverdiente achte Dreier in Folge für RWE, das weiter in Richtung Regionalliga steuert.

Bautzen kassiert sechs Gegentore

Ein bitterer Mittwoch wurde es derweil für den Tabellenvierten FSV Budissa Bautzen. Nach einem 2:2 zur Pause im Derby beim FC Oberlausitz Neugersdorf stand am Ende noch eine 2:6-Pleite für die Budissen auf der Anzeigentafel. In einer turbulenten Anfangsphase sorgte Bönisch nach einer Ecke per Kopf für das 1:0 der Heimelf (12.), doch Bautzens Schröder konterte schnell mit dem 1:1 per Abstauber (15.). Erneut brachte Bönisch dann seine Farben nach einer Hereingabe mit dem 2:1 auf Spur (27.), wieder aber hatte der Gast eine - wenn auch überraschende - Antwort: Kloß sorgte nämlich mit einer direkt verwandelten Ecke für den 2:2-Pausenstand (45.+1). Nach Wiederanpfiff machte es die Heimelf, die zuvor bereits das Chancenplus auf ihrer Seite hatte, aber deutlich: Zum Knackpunkt des Spiels wurde schließlich die 69. Minute: Der kurz zuvor eingewechselte Keil spitzelte nach einer Ecke den Ball im Fallen zum 3:2 über die Torlinie. Wenig später später profitierte Seibt von einem Fehler von Gäste-Keeper Zoul und markierte das 4:2 ins leere Tor (73.). Der Doppelschlag durch von Brezinski (77.) und Golzsch (79.) sorgte für einen klaren und auch verdienten 6:2-Erfolg der Heimelf, die damit ihr Polster nach unten vergrößert und Rang zwölf übernimmt. Bautzen bleibt Vierter.

Einen Rang davor muss nun wohl auch der VfB Krieschow seine Resthoffnungen auf einen Aufstieg begraben. Dem Tabellendritten gelang nur ein 1:1 beim Bischofswerdaer FV. Krieschow hat nun neun Zähler Rückstand auf Relegationsrang zwei. In einem umkämpften Spiel behielt derweil der FC An der Fahner die drei Punkte gegen den SV Arnstadt bei sich - 2:1. Und im Harz-Duell trennten sich Wacker Nordhausen und Einheit Wernigerode mit einem 2:2.