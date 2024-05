Erfurt: Schwarz unterschreibt neues Arbeitspapier

Til Linus Schwarz wird auch in den kommenden beiden Spielzeiten das Trikot des FC Rot-Weiß Erfurt tragen. Das 24-jährige Eigengewächs unterschrieb ein neues Arbeitspapier. Mit Ausnahme eines einjährigen Abstechers zu m FC International Leipzig spielt Schwarz seit der U 14 bei RWE. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Mittelfeldspieler 21-mal in der Regionalliga Nordost zum Einsatz.