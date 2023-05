Erfurt lässt wichtige Punkte in Babelsberg liegen - Hertha II drückt Meuselwitz an den Abgrund

Die Regionalliga Nordost steuert ihrem Höhepunkt entgegen. Kurz vor dem großen Titel-Showdown in der kommenden Woche ließ Rot-Weiß Erfurt am Freitagabend in Babelsberg Federn. Energie Cottbus ist dann am Sonntag in Halberstadt gefordert.

Rot-Weiß Erfurt ist am Freitagabend in Babelsberg zu Gast. IMAGO/Matthias Koch

Erfurt schwächelt vor dem Titel-Showdown

Ist das die Vorentscheidung im Meisterrennen? Eine Woche vor dem Titel-Showdown - dem Auswärtsspiel bei Energie Cottbus - zeigte sich Rot-Weiß Erfurt verwundbar und ging mit 0:2 beim SV Babelsberg baden. Dass die Punkte an diesem Tag nicht auf das Erfurter Konto wanderten, haben sich die Thüringer größtenteils selbst zuzuschreiben. Der Favorit startete sehr druckvoll und spielte sich früh erste Hochkaräter heraus. Die wohl beste Möglichkeit auf das 1:0 bot sich dabei Felßberg nach acht Minuten. Über wenige Stationen überbrückte RWE das Mittelfeld, Felßberg lief allein auf Klatte zu, scheiterte aber am Babelsberger Schlussmann. Mitte der ersten Hälfte verlor die Partie dann etwas den Faden, wirklich brenzlig wurde es vor keinem Kasten mehr. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel passierte dann genau das, was aus Sicht der Thüringer eigentlich nicht passieren sollte. Der Underdog ging in Führung. Die Entstehung war dabei mehr als kurios. Nach einem scharf getretenen Freistoß von Cakmak faustete Flückiger den Ball ins eigene Tor. Eine ganz unglückliche Aktion des RWE-Torwarts. Erfurt musste sich kurz schütteln und startete in der Folge eine Gegenoffensive und drückte den frech aufspielenden Underdog mit einer wütenden Angriffswelle nach der nächsten tief in die eigene Hälfte zurück. Das Tor schien an diesem Abend aber wie versiegelt. Der eingewechselte Osawe brachte viel Schwung in Erfurts Offensive, aber selbst in Überzahl, Iraqi hatte in der 86. Minute glatt Rot gesehen, sprang nichts Zählbares heraus. Stattdessen führte ein Konter in der 90. Minute die Entscheidung herbei. Steinborn umkurvte Flückiger und markierte den 2:0-Endstand.

Last-minute-Ziane lässt Lok jubeln

Die Generalprobe ist geglückt. Wenige Tage vor dem Landespokal-Halbfinale gegen den FSV Zwickau hat Lok Leipzig einen 1:0-Arbeitssieg gegen den Berliner AK eingefahren. Die Berliner zeigten im Vergleich zum 1:8-Debakel gegen Carl Zeiss Jena ein von Grund auf verändertes Gesicht und boten den Hausherren vor allem im ersten Spielabschnitt Paroli. Nach dem Seitenwechsel schwappte das Momentum aber zunehmend auf Seiten der Lok über. Angriffe im Minutentakt markierten die beste Phase der Leipziger, die einzig mit ihrer Chancenverwertung zu hadern hatten. Ab der 86. Minute war Leipzig dann auch noch in Überzahl, Meyer war mit der Ampelkarte vom Platz geflogen. Und gerade als sich die rund 2.600 Zuschauer im Bruno-Plache-Stadion auf ein torloses Remis eingestellt hatten, avancierte Top-Torjäger Ziane zum Matchwinner und drückte eine Flanke von links zum erlösenden und hochverdienten 1:0-Siegtreffer in die Maschen.

Meuselwitz muss weiter bangen

Der ZFC Meuselwitz muss weiter um den Klassenerhalt bangen. Am Freitagabend setzte es für die Mannschaft von Christian Hanne eine deutliche 0:3-Pleite gegen die Profi-Reserve von Hertha BSC - es war die siebte sieglose Partie in Folge. Gegen die agilen Berliner Jungprofis hatte Meuselwitz vor allem im ersten Durchgang starke Probleme und lag folgerichtig auch mit 0:2 zurück. In der 16. Minute behielt Scherhant nach einem Steilpass die Nerven und vollstreckte zum 1:0, Aksakal legte kurz vor der Pause den zweiten Treffer nach (41.). Nach dem Seitenwechsel bekamen die Gäste dann etwas mehr Struktur in ihre Defensive, das Spiel verflachte etwas. In der 86. Minute sorgte Rölke mit einem satten Schuss aus 18 Metern ins rechte Eck für den 3:0-Endstand.

TeBe kurz vor dem Abstieg

Für den Samstag sind zwei Partien geplant. Während sich die Fans in Greifswald gegen die VSG Altglienicke laut den Antrittsworten von Neu-Trainer Lars Fuchs auf aggressiven Offensivfußball mit schnellen Ballrückeroberungen und vielen Tormöglichkeiten freuen dürfen, neigt sich im Mommsenstadion für Tennis Borussia Berlin gegen den FSV Luckenwalde die Regionalliga-Zeit allmählich dem Ende. Die Gäste aus Brandenburg sind ebenfalls noch nicht zu 100 Prozent gesichert, haben mit sechs Punkten Vorsprung vor Meuselwitz aber ein nettes Polster.

Mehr zur Regionalliga Nordost Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Cottbuser Pflichtaufgabe in Halberstadt

Sonntags sind dann alle Augen nach Halberstadt gerichtet, wo der FC Energie Cottbus nach dem 1:1 gegen den BFC Dynamo wieder auf die Siegesstraße einkehren will. Nächste Woche kommt es dann nämlich zum Showdown zwischen dem FCE und RWE im Stadion der Freundschaft, für den Stand Freitag schon mehr als 11.000 Karten über die Ticketschalter gingen.

Außerdem empfängt Viktoria Berlin Stadtrivale Lichtenberg 47, der Boden im Abstiegskampf auf Meuselwitz gut machen will. Klanghafte Namen stehen sich in den restlichen Matches gegenüber. Der BFC Dynamo hat Chemie Leipzig zu Gast. Der FC Carl Zeiss Jena will seine Mini-Titelchance gegen den Chemnitzer FC wahren.