Erfurt holt Ex-Nationalspieler Seaton

Es ist ein Wechsel innerhalb der Regionalliga Nordost: Der FC Rot-Weiß Erfurt hat mit Michael Seaton einen neuen Stürmer vom Berliner AK verpflichtet. Seaton sammelte bereits A-Länderspiele für sein Heimatland Jamaika.

Will mehr sein als nur Hütchenaufsteller: Michael Seaton muss sich in Erfurt in einer starken Offensive behaupten. imago images/Fotostand

Der 27-jährige Jamaikaner Michael Seaton kommt ablösefrei von Ligakonkurrent Berliner AK in die Domstadt und unterschreibt bei RWE einen Vertrag zunächst bis Sommer 2025. Im Alter von 17 gab Seaton sein Debüt für die jamaikanische A-Nationalmannschaft und lief in Folge insgesamt 14-mal für sein Heimatland auf.

Doch auch auf Vereinsebene kam der Mittelstürmer ordentlich rum, spielte in den USA, Schweden und Israel, bevor es ihn Anfang 2020 zu Viktoria Köln zog. Dort kam er in Liga drei auf 22 Einsätze (zwei Tore). Weitere Stationen in Deutschland waren Nord-Regionalligist BSV Schwarz-Weiß Rehden und zuletzt seit Sommer 2022 der Berliner AK. Dort absolvierte er in der abgelaufenen Saison 20 Liga-Einsätze, traf dabei viermal.

"Ab der kommenden Saison setzt Michael Seaton seinen Torriecher für den FC Rot-Weiß Erfurt ein", hofft der Tabellendritte der abgelaufenen Regionalliga-Spielzeit, der in den vergangenen Wochen bereits die Verträge mit den beiden begehrten Offensivkräften Kay Seidemann und Ramario Hajrulla verlängern konnte.