Erfurt holt Aboagye aus Wiedenbrück

Der FC Rot-Weiß Erfurt verpflichtet Phillip Aboagye für die rechte Außenbahn. Der 24-Jährige erhält in Erfurt einen Einjahresvertrag. Der Deutsch-Ghanaer kommt vom SC Wiedenbrück aus der Regionalliga West, ausgebildet wurde er in der Jugend des VfL Bochum. "Der Verein und die Fans haben hohe Erwartungen, die ich gerne erfüllen möchte", so Aboagye.