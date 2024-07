Fiel zufrieden: Standard-Tore und Demme-Debüt

Viel Spielfreude, gefährliche Standards, dazu das gelungene 45-Minuten-Debüt von Neuzugang Diego Demme: Hertha BSC hat das zweite Testspiel der Vorbereitung am Samstagnachmittag mit 4:0 (3:0) bei Nordost-Regionalligist Rot-Weiß Erfurt gewonnen.

Hertha, mit den in dieser Woche ins Training zurückgekehrten Nationalspielern Haris Tabakovic und Andreas Bouchalakis in der Startelf, legte vor 3124 Zuschauern im Steigerwaldstadion zielstrebig und temporeich los. Fabian Reese, der wie vor sechs Tagen im ersten Test beim FSV Bernau (7:0) die Kapitänsbinde trug, verwandelte bereits nach drei Minuten eine Ecke von Ibrahim Maza. Palko Dardai baute auf Vorarbeit des auffälligen Reese aus (11.).

Tabakovic erhöht - Lerche auf die Latte

Rot-Weiß-Kapitän Til Linus Schwarz hätte fast per Eigentor auf 3:0 gestellt, seine missglückte Rückgabe touchierte den Pfosten (14.). Maza und Michael Cuisance kamen aus verheißungsvollen Positionen zum Abschluss (22., 24.), Reese verzog nach Vorarbeit von Tabakovic (29.). Auch das 3:0 entsprang einem Eckball: Nach Mazas Standard scheiterte Marc Oliver Kempf mit seinem Abschluss, den abgeblockten Ball verwertete Mittelstürmer Tabakovic aus Nahdistanz (37.).

Die Berliner, im 4-3-3 formiert, erzeugten vor allem über die linke Seite mit Reese und Maza viel Gefahr. Linksverteidiger Jeremy Dudziak zog bei eigenem Ballbesitz konsequent ins halblinke Mittelfeld, um dort eine zusätzliche Anspielstation zu schaffen. Gastgeber Rot-Weiß, im Vorjahr 13. der Regionalliga Nordost, erzeugten nur einmal wirklich Gefahr: Angreifer Dennis Lerche probierte es von der Mittellinie, Hertha-Keeper Marius Gersbeck war relativ weit draußen, doch Lerches Heber ging auf die Latte (45.).

Debüt von Demme und Sessa - Scherhant markiert Endstand

Zur Pause wechselte Hertha-Coach Cristian Fiel komplett. Von den 24 mitgereisten Profis kamen nur Julian Eitschberger und Gustav Christensen nicht zum Einsatz, Luca Schuler und Agustin Rogel waren in Berlin geblieben. Neben Diego Demme, den die Berliner am Samstagmorgen als Neuzugang vorgestellt hatten, kam auch der vormalige Heidenheimer Kevin Sessa im zweiten Durchgang zu seinem 45-minütigen Debüt. Herthas zweiter Anzug brauchte einige Minuten, um in den Rhythmus zu kommen, dominierte dann aber das Geschehen und kam zu mehreren Torchancen.

Bis auf das 4:0 von Linksaußen Derry Scherhant, der einen langen, präzisen Ball von Pascal Klemens verwertete (66.) und auffälligster Berliner im zweiten Abschnitt war, blieben weitere Erfolgserlebnisse aber aus. Florian Niederlechner (61.), Scherhant (64.), Sessa (68.) und Smail Prevljak (68.) verpassten weitere Treffer.

Lob vom Chef - Gefährlichkeit bei Standards

Dennoch gab es ein Lob vom Chef. "Man hat gesehen, dass die Jungs wollten, dass sie die Dinge, die wir trainiert haben, umsetzen möchten", sagte Coach Fiel nach dem Abpfiff. "Der eine oder andere einfache Fehler zu viel war drin, aber das ist verständlich nach diesen zwei Wochen Training. Wichtig war, dass sie über den Punkt gehen." Abstriche gab es in Sachen Effektivität: "Ich hätte mir noch das eine oder andere Tor mehr gewünscht, aber man hat gesehen, dass wir insgesamt auf dem richtigen Weg sind."

Auffällig: die Gefährlichkeit bei Standards, für die im neuen Fiel-Staff Ex-Profi Patrick Ebert verantwortlich ist. Auf die Zusammenarbeit mit Neuzugang Demme, Herthas Wunsch-Sechser, freut sich Fiel außerordentlich: "Ich bin froh, dass er da ist. Diego hat viel Erfahrung und viel gesehen. Ihm brauchen wir nicht mehr so viel über Fußball erzählen. Er hat schon einiges mitgemacht. Er lernt die Jungs gerade kennen." Fiels Fazit der Demme-Premiere: "Was ich sehen wollte, war, dass er im Zentrum die Bälle fordert und die Schnittstelle von der Defensive zur Offensive ist. Das hat mir schon gut gefallen."

Auch der nächste Test führt Hertha zu einem Regionalligisten: Am Mittwoch gastiert der Zweitligist beim SV Babelsberg 03 (19 Uhr). Für Rot-Weiß Erfurt beginnt die neue Regionalliga-Saison am 27. Juli mit einem Heimspiel gegen Eilenburg.

Hertha/1.HZ: Gersbeck - Kenny, Gechter, Kempf, Dudziak - Bouchalakis - Cuisance, Maza - P. Dardai, Tabakovic, Reese Hertha/2.HZ: Goller - Zeefuik, Klemens, Leistner, Karbownik - Demme - Sessa, Niederlechner - Winkler, Prevljak, Scherhant