Ein Remis in Erfurt reicht: Greifswald baut Tabellenführung aus

Der Greifswalder FC kann zumindest teilweise von den Patzern der Konkurrenz profitieren und baut mit einem 1:1 bei Rot-Weiß Erfurt seine Tabellenführung leicht aus.

Es war ein Duell unterschiedlicher Stimmungslagen am Gründonnerstag: Die Erfurter, zuletzt acht Pflichtspiele in Folge ohne Sieg, trafen auf zuletzt gut aufgelegte Greifswalder, die seit sieben Spielen ungeschlagen waren. Beide Serien setzten sich auch am Donnerstagabend fort - wenngleich die knapp 5.000 Zuschauer beim 1:1 eine Partie auf Augenhöhe sahen.

Schon früh profitierte der Primus von einem Geschenk der Erfurter: Keeper Manitz verstolperte bei seiner Regionalliga-Premiere eine Rückgabe, Kocer bedankte sich und schob zur 1:0-Führung ein (6.). Es lief also nach Plan für Greifswald, doch RWE zeigte sich davon nicht geschockt und hatte durch Weinhauer sofort die Chance zum Ausgleich. Bis zur Pause blieben die Erfurter auch die bessere Mannschaft, konnten sich aber trotz eines Chancenplus nicht belohnen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff bot sich Seaton eine Riesenchance, doch der Stürmer traf nach Vorlage von Hajrulla aus kurzer Distanz das Tor nicht. So blieb es nach 45 Minuten bei der glücklichen Führung für den Primus.

Weinhauer gleicht aus

Der GFC kam besser aus der Kabine, doch Zwingendes sprang nicht heraus. Anders auf der Gegenseite: Hajrulla eroberte einen Ball, bediente Weinhauer, der im Zentrum keine Mühe hatte, das 1:1 zu erzielen (59.). In der Folge ging keine der beiden Mannschaften mehr volles Risiko, auch wenn die Greifswalder nun mehr vom Spiel hatten. Großchancen sprangen aber nicht heraus.

So blieb es bei einer unter dem Strich gerechten Punkteteilung, auf der die Erfurter aber durchaus aufbauen können. Und auch Greifswald darf sich nach den Niederlagen der beiden Konkurrenten Cottbus und BFC Dynamo als Sieger fühlen. Der Vorsprung an der Tabellenspitze beträgt Stand Donnerstag drei Punkte.