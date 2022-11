Rot-Weiß Erfurt springt mit Offensivpower an die Spitze

Rot-Weiß Erfurt ist durch ein furioses 6:2 gegen den SV Babelsberg 03 im Spitzenspiel zumindest bis Mittwochabend neuer Tabellenführer der Regionalliga Nordost.

RWE-Coach Fabian Gerber nahm nach dem 1:1 in Halberstadt in seiner Startelf drei Veränderungen vor. Nach auskurierter Schulterverletzung kehrte Angreifer Hajrulla für Roscher in die Anfangsformation zurück. Tavares rotierte für Ciccarelli in die erste Elf und Enrico Startsev nahm für Schwarz die Position neben seinem Bruder Andrej ein.

SVB-Trainer Markus Zschiesche stellte auf drei Positionen um. Fuchs, Ibraimi und Gencel rückten für Hoffmann, Rausch und Nduala in die Startaufstellung.

Ohne Abtasten startete am Samstagnachmittag das Spitzenspiel. Die erste dicke Chance nach wenigen Spielminuten gehörte den Thüringern. Manu setzte eine Flanke von Andrej Startsev an den Pfosten. Kurz darauf kam auf der Gegenseite Sietan nach einer Ecke frei zum Kopfball, zielte aber deutlich daneben. Anschließend wurde es ruhiger. Sicherheit hatte erst einmal Priorität. Nach rund 25 Minuten wurde RWE aber wieder aktiver, kam zunächst zu einigen ungefährlichen Abschlüssen aus der Distanz. Tavares' Schuss konnte Klatte ebenfalls noch parieren. In der 35. Minute musste er das Leder jedoch passieren lassen. Seidemann kam nach einer Hereingabe frei zum Abschluss und verwandelte kompromisslos aus kurzer Entfernung. Im Gegenzug steckte Gencel auf Nattermann durch, Flückiger verhinderte im Nachfassen den sofortigen Ausgleich. Babelsberg ging nun mehr ins Risiko. Das gab den Platzherren immer wieder Raum zum Kontern. In der 44. Minute schaltete Erfurt schnell um, Hajrulla bediente Seidemann in den Lauf, der allein vor Klatte erneut keine Nerven zeigte und zum 2:0-Pausenstand netzte.

RWE kam mit viel Elan aus der Kabine. Zunächst zielte Mergel nach Vorarbeit Tavares noch drüber, machte es dann aber einige Minuten später aus 20 Metern besser - 3:0 (51.). Ein eingewechseltes Duo ließ bei den Gästen noch einmal Hoffnung aufkommen. Nduala legte für Steinborn auf, der direkt zum 1:3 traf (58.). Babelsberg machte nun auf, ging auf den Anschlusstreffer. Die Hausherren nutzten die dadurch entstandenen Lücken in der Gästeabwehr gnadenlos aus, konterten immer wieder gefährlich. Mergel stellte auf Zuspiel von Tavares den alten Abstand wieder her (61.). Babelsberg schlug durch den eingewechselten Schmidt, der nach einer Flanke abstaubte, zurück - 2:4 (67.). Auf der Gegenseite stach Joker Felßberg nach Doppelpass mit Tavares und stellte den Drei-Tore-Vorsprung wieder her (74.). Mergel mit seinem dritten Treffer schraubte in den Schlussminuten weiter an der Anzeigentafel, erzielte frei vor Klatte den 6:2-Endstand (82.).

Nächste Woche treffen die Erfurter auf Energie Cottbus. Der SV Babelsberg empfängt den FC Carl-Zeiss Jena.