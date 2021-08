Erfurt feiert souveränen Heimsieg - Sandersdorf schlägt spät zu

Rot-Weiß Erfurt hat seinen rund 2500 Zuschauern gegen den FSV Martinroda eine mutmachende Vorstellung geliefert, muss in der noch wenig aussagekräftigen Tabelle aber weiterhin die Rücklichter der SG Union Sandersdorf bestaunen, die in Grimma eine späte Doppel-Antwort parat hatte.

Läuft derzeit bei der SG Union Sandersdorf: Beim FC Grimma stand es nach 88 Minuten 1:1, doch der alte und neue Tabellenführer holte in der Restspielzeit sogar zu einem Doppelschlag aus, Wonneberger und Max Hermann schossen den 3:1-Sieg heraus. Sandersdorf überstand dabei auch die anfängliche Druckphase der Hausherren und zeigte sich auch unbeeindruckt davon, dass der bereits ausgewechselte Schlichting in der Nachspielzeit wegen einer Tätlichkeit noch Rot sah.

Auf Platz zwei hinter Sandersdorf konnte sich am Mittwoch der FC Rot-Weiß Erfurt schieben. Gegen den punktlosen FSV Martinroda drückten die Thüringer sofort auf das Gaspedal. Resultat dieser Dominanz war das Führungstor von Mergel per Elfmeter (32.). Nur wenige Minuten später setzte Chaabi mit einer Freistoßflanke Sturm-Neuzugang Woiwod in Szene und dieser köpfte zum 2:0 ein. Mit dieser Führung im Rücken spielte es Erfurt etwas ökonomischer, wollte nicht mehr Kräfte als unbedingt notwendig verbrauchen. Jubeln durften die rund 2500 Zuschauer aber doch nochmal, als Mergel in der Nachspielzeit einen Tempogegenstoß zum 3:0 vollendete. Mergel hat damit schon vier Treffer in drei Partien erzielt.

Platz eins in der Torjägerliste teilt er sich mit Obinna Johnson Iloka, der für seinen FC International Leipzig das zwischenzeitliche 2:0 gegen den VfL Halle 96 erzielte. Doch die Hallenser hatten Tommy Kind im Gepäck, dessen Tore in den Minuten 75 und 87 (hier per Elfmeter) doch noch zu einer Punkteteilung führten.

Völlig unterschiedlich lief der Mittwochabend für zwei weitere Teams, die aktuell bei sieben Punkten stehen: Während Krieschow gegen Bischofswerda schon in der 2. Minute durch Geisler das entscheidende Tor markierte, schlug der FC An der Fahner Höhe in Arnstadt ganz spät zu, Preller traf hintenraus doppelt.

Beim VFC Plauen folgte nach dem missratenen Auftakt (0:4 daheim gegen Sandersdorf) der zweite Sieg am Stück, gegen Zorbau schoss Popowicz das 1:0 und das 4:1, dazwischen trugen sich Träger und Limmer sowie Zorbaus Bornschein zum vorübergehenden 1:3 in die Torjägerliste ein.

Ansonsten bekamen die Fans bei Budissa Bautzen gegen Oberlausitz Neugersdorf eine unterhaltsame Partie geboten (Endstand: 2:3). Wacker Nordhausen stand bei Aufsteiger Wernigerode Zentimeter vor dem 2:1-Auswärtssieg, ehe Schneider in der Nachspielzeit noch ein ärgerliches Eigentor unterlief.