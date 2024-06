Erfurt eist Gonda aus Uerdingen los

Rot-Weiß Erfurt hat Hinata Gonda vom KFC Uerdingen 05 geholt. Der 22-Jährige kommt bevorzugt im zentralen Mittelfeld zum Einsatz und hat für den KFC in der abgelaufenen Saison auch mit Offensivqualitäten geglänzt, was 8 Tore in 21 Oberliga-Spielen dokumentieren. In einer Meldung gibt sich der Japaner geradezu euphorisch: "Ich bin unfassbar glücklich, bei so einem Traditionsverein wie Rot-Weiß Erfurt die Chance zu bekommen, mich weiterzuentwickeln. Die Fans sind wirklich wahnsinnig, auf das Gefühl, vor ihnen spielen zu dürfen, freue ich mich jetzt schon." Gondas Vertrag am Steigerwaldstadion ist bis 2026 datiert.