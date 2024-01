Erfurt bindet Eigengewächs Felßberg bis 2026

Robbie Felßberg hat seinen Vertrag bei Rot-Weiß Erfurt bis einschließlich Juni 2026 verlängert, das teilte der Verein am Freitag mit. Der 20-jährige Außenbahnspieler absolvierte in dieser Saison acht Einsätze in der Regionalliga Nordost, ehe ihn ein Wadenbeinbruch im Oktober aus Gefecht setzte. Im Frühjahr soll das Eigengewächs, der seit 2010 die Schuhe für RWE schnürt, ins Mannschaftstraining zurückkehren.