Erfurt bestraft Leipziger Chancenwucher - Zwickau schlägt auch Hertha-Reserve

Chemie Leipzig musste sich zum Auftakt des 20. Spieltags der Regionalliga Nordost mit einem Remis gegen Rot-Weiß Erfurt begnügen. Furiose Zwickauer feierten dagegen den nächsten Sieg im Abstiegskampf. Viktoria Berlin erledigte seine Pflichtaufgabe beim BAK.

Kurz vor Beginn der Partie - Aufgrund des enormen Andrangs (knapp 5.000 Zuschauer) vor den Toren des Alfred-Kunze-Sportparks erfolgte der Anpfiff mit 20 Minuten Verzögerung - verkündete Leipzigs Stadionsprecher Johannes Salzmann, dass Benjamin Bellot seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert hat. Der 33-jährige Keeper und Kapitän der Grün-Weißen geht somit im Sommer in seine dann bereits sechste Saison in Leutzsch.

Zum Geschehen auf dem Feld: Das Spiel begann ausgeglichenen, beide Teams zeigten bei schwierigen Bodenverhältnissen gute Ansätze, gefährlich wurde es zunächst allerdings nicht. Auch eine erste Ecke nach bereits einer Viertelstunde brachte Chemie Leipzig, das mit den Neuzugängen Irfan Brando und Cemal Kaymaz startete, nichts ein. Letzterer hatte nach 20 Minuten die bis dato beste Gelegenheit. Der Distanzschuss des ehemaligen Bayreuthers klatschte an den Querbalken. Die Heimelf verbuchte nun ein leichtes Übergewicht und belohnte sich nach einer halben Stunde mit der Führung durch Jäpel, der nach einer Flanke abstaubte. RWE fand nach dem Rückstand etwas besser ins Spiel, kam trotz langer Ballbesitzphasen jedoch nicht zu gefährlichen Aktionen.

Im Gegenteil, Leipzig war dem zweiten Treffer sogar näher. Jäpel scheiterte jedoch alleine vor Schellenberg. Sein versuchter Heber landete weit neben dem Tor (59.). Und auch Brando zeigte Sekunden später vor Schellenberg Nerven, schob den Ball am Keeper aber auch am Gehäuse vorbei. Auf der anderen Seite wurde es erstmals in der 68. Minute gefährlich. Hajrullas Risikoversuch flog über den Querbalken. In der 77. Minute bestrafte Erfurts Joker Seidemann den Chancenwucher der Gastgeber mit einem wunderbaren Schlenzer in den rechten Knick. Kurz vor dem Schlusspfiff dann dennoch die dicke Gelegenheit für Chemie: Schellenberg reagierte nach einem langen Ball verunsichert, der einschussbereite Mäder wurde im letzten Moment mit reichlich Körperkontakt von hinten am Abschluss gehindert. Glück für die Gäste, dass der Elfmeterpfiff aus blieb. Wenig später war Schluss und das Remis perfekt.

Viktoria Berlin war am Freitagabend zu Gast beim Tabellenletzten Berliner AK - eine Pflichtaufgabe für den Tabellenfünften, der seiner Favoritenrolle auch gerecht wurde. Neuzugang Laurenz Dehl feierte dabei einen Einstand nach Maß, netzte für die Himmelblauen bereits nach neun Minuten zur 1:0-Führung. Im zweiten Durchgang legte Falcao in der 60. Minute den zweiten Treffer nach, sorgte damit für die Vorentscheidung. Wurr verkürzte vier Minuten vor dem Abpfiff zwar noch auf 1:2, letztlich gelang es dem BAK aber nicht mehr, Zählbares in Moabit zu lassen.

Zwickaus Coach Rico Schmitt sah wenig Grund für Veränderungen, schickte dementsprechend die gleiche Startelf wie beim Sieg gegen Luckenwalde ins Spiel. Sein Gegenüber Stephan Schmidt tauschte derweil im Vergleich zum 3:1-Erfolg gegen den BAK munter durch. Die Schwäne kämpften, bissen und kauften der Hertha-Reserve über große Teile des Spiels den Schneid ab. In der 36. Minute hatten die Gastgeber noch Pech, dass Dobrunas Kopfball nur an den Pfosten klatschte. Umso größer war die Freude dann jedoch Sekunden vor der Halbzeit, als Dobruna den Ball aus wenigen Metern versenkte (45.).

Mit Beginn der zweiten Hälfte hätte der FSV beinahe erhöht, Will scheiterte aus der Nahdistanz aber an Keeper Kwasigroch. Der Ball schlug nur kurz darauf auf der anderen Seite ein. Covic tauchte nach einem langen Zuspiel überraschend frei vor dem Tor der Sachsen auf und ließ Leneis keine Abwehrchance - 1:1 (50.). Pech für Hertha allerdings, dass es für den Torschützen, der beim Schuss einen Schlag abbekam, nicht mehr weiter ging. Der nächste Rückschlag für die Berliner folgte in der 57. Minute. Ein Eckball segelte vor das Tor der Hauptstädter, die Senkbeil, der mit dem Kopf zur Stelle war, zu viel Freiraum ließen. Zwickau drückte nun auf die Entscheidung, die nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen Herrmann gelang (73.). Dobruna legte 120 Sekunden später sogar noch mit einem abgefälschten Schuss den vierten Zwickauer Treffer nach. In der Schlussphase hatten die Berliner noch zweimal die Möglichkeit zu verkürzen, Leneis parierte jedoch jeweils stark. Es blieb beim 4:1 und drei wichtigen Punkten für Zwickau, dass den dritten Sieg in Folge verbuchte.