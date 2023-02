Erfurt baut Tabellenführung aus - Chemnitz zieht an Cottbus vorbei

Für Energie Cottbus brachte der 21. Spieltag einen weiteren Rückschlag im engen Titelrennen mit sich. Carl Zeiss Jena und der Chemnitzer FC hingegen meldeten sich mit Nachdruck für ganz oben an. Dort allerdings ist Rot-Weiß Erfurt mit Sieg Nummer drei in Folge auf Kurs - zumal für RWE noch zwei Nachholspiele anstehen. Im Keller holten Hertha BSC II und Viktoria Berlin wichtige Zähler.

Jena startet Siegesserie

Jena setzte sich am Sonntag im Spitzenspiel mit 2:0 gegen den BFC Dynamo durch und ist nun punktgleich mit Energie Cottbus. Dedidis war nach einem Krauß-Solo früh zur Stelle und köpfte einen Abpraller zum 1:0 in die Maschen (10.). In Folge verdiente sich die Heimelf die Führung durch einen engagierten Auftritt und konnte noch vor der Pause nachlegen: Verkamp verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:0 (38.). Kurios war die Entstehung, bei der BFC-Akteur Reher seinen Gegenspieler Dedidis umschubste, während sein Keeper Sommer den Ball bereits in der Hand hielt. In Durchgang zwei pfiff der Unparteiische zunächst zwei Abseits-Treffer zurück - es waren jeweils krasse Fehlentscheidungen. In Gefahr geriet der dritte Zu-null-Sieg in Folge aber für Carl Zeiss nicht mehr; zu harmlos agierten die Berliner an diesem Tag. Jena war näher dran an Treffer Nummer drei. Am Ende stand ein hochverdienter Dreier und der neue Status als scharfer Erfurt-Verfolger.

Hertha mit starker Halbzeit zwei

Tennis Borussia Berlin bleibt nach der 1:3-Derbyniederlage gegen die Hertha-Reserve Tabellenletzter. Es war ein intensives sonntägliches Kellerduell in der Hauptstadt, die Hertha führte sich mit einen Kesik-Lattenknaller ein und hatte auch in Folge die bessere Chancen. In Führung gingen kurz vor der Pause aber die Gäste: Per abgefälschten Schuss stellte Winterzugang Kurbashyan auf 1:0 für TeBe (45.+1). Rasch nach Wiederanpfiff gelang der Hertha dann der verdiente Ausgleich, als Eitschberger den Ball eroberte und Rölke nur mehr zum 1:1 einschieben brauchte (58.). In Folge drückte die Heimelf auf den Dreier und brachte diesen per Doppelschlag auch in trockene Tücher: Zunächst war Covic nach einer Kombination zur Stelle und legte das 2:1 ins lange Eck (76.), dann steckte der starke Eitschberger erneut auf Rölke durch, der mit dem 3:1 seinen Doppelpack schnürte (79.).

Chemnitz übernimmt Rang zwei

Der Chemnitzer FC ließ mit einen 3:0-Erfolg über Germania Halberstadt den jüngsten Mittwochs-Ausrutscher im Titelrennen vergessen und erobert wieder Rang zwei. In Durchgang eins schnürte Campulka für den CFC zunächst einen Doppelpack (31./35.), ehe Brügmann kurz nach der Pause nachlegte (48.). Auch in Unterzahl - Walther sah wegen groben Foulspiels glatt Rot - kam das Kellerkind aus Halberstadt nicht mehr ran. Verdienter Sieg für Chemnitz, nun wartet Rot-Weiß Erfurt.

Badu trifft für Cottbus

Auf den Freitags-Sieg von Spitzenreiter Rot-Weiß Erfurt hat Energie Cottbus tags darauf nur unzureichend reagiert. Beim abstiegsbedrohten ZFC Meuselwitz setzte es in der 20. Minute die kalte Dusche: Eckardt legte nach Einwurf auf Bürger ab und der traf unhaltbar ins lange Eck. Meuselwitz spielte mit dem starken Wind im Rücken weiter nach vorne, Cottbus hatte mit diesen Handicap deutliche Probleme. Trotzdem fiel in der 44. Minute der Ausgleich, Winterneuzugang Shcherbakovski passte auf rechts zu Badu, der viel Zeit und Raum für einen platzierten Schuss ins lange Eck hatte. Eine Zeigerumdrehung später musste der FC Energie den Platzverweis für Kujovic verdauen, der nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot sah. Trotz Wind im Rücken tat sich Cottbus in der zweiten Hälfte schwer, die numerische Unterzahl machte sich auch bemerkbar. Und so musste die Wollitz-Elf mit einem Remis leben, das den Rückstand auf Spitzenreiter Erfurt auf vier Punkte anwachsen ließ.

Chemie ohne Formel gegen Lichtenberg

Der SV Lichtenberg 47 braucht im Abstiegskampf jeden Punkt und setzte gegen die BSG Chemie Leipzig in Spiel eins nach der Trennung von Trainer Murat Tik stark auf das kämpferische Element. Das machte der SVL so geschickt, dass es über die kompletten 90 Minuten wenige Torraumszenen gab. Den favorisierten Sachsen fehlte im vorderen Drittel in der Regel die letzte Präzision gegen eine gut sortierte Heimdefensive.

Babelsberg verliert bei Zschiesche-Rückkehr

Bei der Partie SV Babelsberg 03 gegen FC Viktoria 1889 Berlin luden die Potsdamer in der 8. Minute den himmelblauen Gast aus der Hauptstadt zum Toreschießen ein. Zumindest in der 8. Minute, da erlief sich Theisen einen zu kurzen Rückpass und erzielte die frühe Gäste-Führung. Danach schlug bei beiden Teams das Verletzungspech zu: Die Berliner mussten in der 23. Minute Torschütze Theisen rausnehmen, beim SVB ging es in der 38. Minute für Schmidt nicht mehr weiter. In der 51. Minute setzte die Viktoria das 2:0 durch Harres drauf. Dem hatten die Hausherren an diesem Tag nichts mehr entgegenzusetzen, die am Samstag wieder Trainer Markus Zschiesche nach Rot-Sperre an der Seitenlinie dabei hatten.

BAK-Misere hält an

Tabellenführer Rot-Weiß Erfurt gelang am Freitagabend beim Berliner AK ein verdienter 2:0-Erfolg. RWE übernahm in den Anfangsminuten bei strömenden Regen die Kontrolle. Erste Abschlüsse brachten jedoch noch keinen Erfolg. Die Hauptstädter versuchten nach zuletzt enttäuschenden Wochen dem Druck standzuhalten und Nadelstiche zusetzen. Just in dem Moment als die Gastgeber langsam die Kontrolle über das Spiel versuchten zu übernehmen, schlug RWE durch Hajrulla zu, der Mergels Ablage aus kurzer Distanz in die Maschen drückte (30.). Bis zur Pause hätten die Thüringer nachlegen können, Zwick hatte jedoch etwas dagegen. Es dauerte eine Stunde, bis sich das Erfurter Übergewicht auch im Ergebnis widerspiegelte. Lopes Cabral staubte ab, nachdem Hajrulla und der aus seinem Tor eilende Zwick kollidierten. In der Schlussphase versuchte sich die Heimelf noch einmal aufzurappeln, Erfurt hielt hinten aber dicht.

Lok schlägt nach der Pause zurück

Nach zuletzt zwei Niederlagen ist das Greifswalder Polster auf die Gefahrenzone geschrumpft. Ein Erfolg am Freitagabend in Leipzig bei Lok hätte dem Aufsteiger gutgetan. Allerdings übernahmen die Gastgeber mit Anpfiff die Kontrolle und drängten auf die Führung. Einzig die Chancenverwertung stimmte bei den Platzherren nicht. Ende des ersten Durchgangs sollte sich dies allerdings rächen. Greifswald wurde stärker und nach einer Serie von Ecken traf Bandowski aus wenigen Metern zur Gästeführung (39.). Nach der Pause rollte die Lok erneut an. Diesmal dauerte es nur fünf Minuten, bis der Ball im Netz zappelte. Pfeffer verwandelte einen Elfmeter nach Foul an Atilgan kompromisslos (50.). Kurz darauf klingelte es nach einem Standard erneut im Greifswalder Kasten, Grym trat einen Freistoß aus rund 18 Metern direkt ins Tor (63.). In der 84. Minute war der Sack schließlich zu. Dombrowa bediente Grym, der tanzte noch mehrere Gegenspieler aus und schnürte seinen Doppelpack zum 3:1-Endstand.

Altglienicke holt nächsten Sieg

Mit dem FSV Luckenwalde und der VSG Altglienicke standen sich am Freitagabend zwei zuletzt formstarke Mannschaften gegenüber. Die Gäste hatten im ersten Durchgang mehr vom Spiel, aber auch die Platzherren zeigten sich immer wieder im gegnerischen Strafraum. Nach einer halben Stunde schlichen sich mehr Fehler bei Luckenwalde ein. Folgerichtig ging Altglienicke in der 35. Minute durch Oudenne in Führung. Am Eindruck des ersten Durchgangs änderte sich auch nach der Pause nichts. Weitere Tore fielen nicht. Es blieb beim 1:0 der Gäste.