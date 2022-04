Erfüllt Thioune seinen "Auftrag"?

Es könnte für Fortuna Düsseldorf ein entspanntes Rest-Wochenende werden: Im direkten Duell mit Dynamo Dresden (Freitag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) können die Rheinländer den Klassenerhalt auch rechnerisch klar machen.

Ein Trio - Adam Bodzek, Daniel Ginczek und Marcel Sobottka - wird Daniel Thioune fehlen beim Heimspiel gegen den Tabellen-16. aus Dresden, der mit 29 Punkten um eine seiner letzten Chancen kämpft, doch noch an den SV Sandhausen (15., 35 Punkte) heranzuschnuppern. Ein Trio ist dafür aber wieder an Bord: "Mit Felix Klaus, Kristoffer Peterson und Jakub Piotrowski bieten sich uns wieder mehr Optionen. Alle werden im Kader sein", ließ der F95-Coach auf der Spieltags-PK wissen, hat sich gleichwohl im Aufstellungspuzzle "noch nicht final auf die morgige Formation festgelegt".

Wenn man an die Situation vor ein paar Monaten denkt, können wir morgen eher viel gewinnen als verlieren. Daniel Thioune

Dank der Erfolgsserie unter der Regie von Thioune (4/5/0) befindet sich Düsseldorf tabellarisch mittlerweile in einer komfortablen Situation, als 13. beträgt der Vorsprung auf eben jene Dresdner acht Zähler. "Alle können die Tabelle lesen“, sagt denn auch der Coach - und blickte zurück: "Wenn man an die Situation vor ein paar Monaten denkt, können wir morgen eher viel gewinnen als verlieren. Ich bin mit dem Auftrag gekommen, dass wir 40 Punkte holen beziehungsweise die Klasse halten. Das kann uns morgen gelingen. Um diese Situation wissen wir. Wir wollen ungeschlagen bleiben. Aber ich will auch jedes Spiel gewinnen."

Dem eigenen, starken Lauf und der langen Sieglosserie von Dynamo (0/7/6) zum Trotz vermutet Thioune, dass dies nicht einfach werden wird. Dresdens Programm sei anspruchsvoll gewesen, die Ergebnisse knapp, warnte der 47-Jährige, wie ein Absteiger oder ein Relegationsteilnehmer hätten sich die Sachsen nicht präsentiert. "Dynamo wird mit Herz kämpfen und kann gefährlich sein."