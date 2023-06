"Erfordert viel Zeit und Energie": Han tritt als BAK-Präsident zurück

Ebubekir Han legt sein Amt als Präsident des Berliner AK zum 30. Juni nieder. Als Sponsor will der Berliner Geschäftsmann dem Regionalligisten aber erhalten bleiben.

In einem offenen Brief in den sozialen Medien verkündete Ebubekir Han am Montag seinen Rücktritt als Präsident des Berliner AK zum 30. Juni. "Während meiner Amtszeit haben wir gemeinsam triumphale Siege gefeiert und schmerzliche Niederlagen ertragen. Jede dieser Erfahrungen hat uns stärker gemacht und unseren Verein auf einen soliden Weg in die Zukunft geführt", schreibt Han, der seit 2020 im Amt war.

Die Rolle des Präsidenten habe viel von seiner Zeit und Energie eingefordert, was wenig Raum für andere Aspekte seines Lebens gelassen habe. "Mit meinem Rücktritt werde ich die Möglichkeit haben, mich auf andere berufliche Herausforderungen zu konzentrieren und mein Privatleben stärker zu berücksichtigen", so der Geschäftsmann, der dem BAK als Sponsor und Mitglied erhalten bleiben will. "Ich freue mich darauf, als Fan auf der Tribüne zu stehen und unser Team anzufeuern. Ich wünsche dem Berliner AK 1907 weiterhin viel Erfolg und Stabilität."