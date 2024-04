Erfolgsserie von Team HandbALL Lippe II reißt gegen Ahlen

Zum ersten Mal seit zwei Monaten kann das Team HandbALL Lippe II nach sechs Siegen in Folge keine Punkte mitnehmen. Gegen die Ahlener SG kassierte die Mannschaft von Matthias Struck am Freitagabend eine 30:34-Niederlage.

"Gratulation an Ahlen zum Sieg, der am Ende auch verdient war", sagte der THL-Trainer Matthias Struck nach dem Spiel. "Wir hätten heute noch lange spielen können, es wäre wahrscheinlich nicht viel passiert. Ahlen hatte heute in der letzten Konsequenz den Tick mehr Willen und den Tick mehr Einsatz, um heute diese Punkte zu holen."

Das Team HandbALL Lippe II blieb in der Partie gegen die Ahlener SG in vielen Phasen unter seinen Möglichkeiten, auch wenn es im gesamten Spiel nie so richtig deutlich wurde und auch am Ende nochmal spannend war, als Malte Runge auf zwei Tore verkürzen konnte.

"Es war schwer, weil viel Willen und Leidenschaft drin war, die Abwehr von Ahlen hat gut gearbeitet, da mussten wir viel investieren", so Struck. "Aber ich glaube, wir hatten trotzdem viele Situationen gut rausgespielt, die wir dann leider auch oft nicht für uns genutzt haben. Dann wird es natürlich schwer."

Auch in der eigene Deckung passte es nicht so, wie in den letzten Partien. "Die Abwehr war lückenhaft und wir sind zu oft aus unserem System rausgekommen. Wir haben nicht so verteidigt wie wir es wollten, dann wird es natürlich auch schwer", sah Struck seine Jungs aber zu keiner Zeit zu weit ins Hintertreffen geraten.

"Es waren immer nur so vier, fünf Tore. Das war für uns immer das Zeichen: Es könnte hinten raus noch etwas gehen", sah Struck sein Team kämpfen. Und es ging auch nochmal was. "Dann fischen wir noch zwei Bälle raus, die wir zum Konter nutzen und dann ist es auf einmal nochmal eng. Aber letztendlich muss man sagen, das war in allen Belangen ein absolut verdienter Heimsieg von Ahlen."

Bärenstark war abermals die Unterstützung der Fans vom Team HandbALL Lippe II. "Wir hatten heute eine riesig große Unterstützung, es sind echt viele hier rübergekommen. Der Fanbus war bis unters Dach vollgepackt und das ist auch sehr schön", so Struck. "Aber es ist natürlich schade, dass wir sie jetzt alle mit wahrscheinlich zwei weinenden Augen wieder nach Hause schicken müssen."

"Auch meine Jungs werden heute auch erstmal mit zwei weinenden Augen aus der Halle gehen. Es ist halt schade, wenn man schon deutlich unter den Möglichkeiten bleibt und verliert, weil man weiß, man hätte viel mehr daraus machen können. Aber da machen wir jetzt den Deckel drauf", blickt Struck schon auf das nächste Spiel am kommenden Samstag voraus.

Am kommenden Wochenende ist der GSV Eintracht Baunatal zu Gast in Augustdorf, wie gewohnt findet das Spiel am Samstagabend um 18 Uhr statt.

Team HandbALL II: Kleinschmidt, Goldbecker; Runge 7, Rahmlow, ter Duis, Oetjen 5, Hasenkamp, Puls, Hübke 2, Bakker 1, Bilanzola 5, Geislers 5, Hansen 3/2, Micheely 1, Hollstein 1