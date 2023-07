Erfolgsgeschichte geht weiter: Noha Akugue zieht ins Finale von Hamburg ein

Die Erfolgsgeschichte von Noma Noha Akugue beim Tennis-Turnier in Hamburg geht weiter. Die 19-Jährige aus Reinbek siegte am Freitag am Rothenbaum im Halbfinale gegen die Russin Diana Schnaider mit 6:3, 6:3.

Sensationell im Finale von Hamburg: Noma Noha Akugue. IMAGO/pepphoto