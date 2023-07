Erfolgsgarant Krüger: Wie der Berliner Athletiktrainer den Unterschied macht

Bei Union Berlin geht es in den letzten Jahren steil nach oben. Einen großen Anteil am Erfolg hat Athletiktrainer Martin Krüger. In einer Medienrunde erklärte er nun, wie seine Arbeit den Unterschied macht.

Aus Unions Trainingslager in Bramberg (Österreich) berichtet Jannis Klimburg

Martin Krüger hat sich beim 1. FC Union Berlin zu einer Art Institution entwickelt. Seit der Saison 2016/17 bringt der gebürtige Brandenburger die Profis als Athletiktrainer zum Schwitzen. So genießt auch der 43-Jährige einen großen Anteil daran, dass es für die Köpenicker seit einiger Zeit ausschließlich bergauf geht.

In erster Linie sorgt er dafür, dass die Spieler mit einem optimalen Fitnesszustand in die Partien gehen und die Verletzungsgefahr so gering wie möglich bleibt. Das ist ihm und der gesamten medizinischen Abteilung in der Vorsaison prächtig gelungen. Diesen Fakt belegt unter anderem der Fußballblog "fussballverletzungen.com", der die Ausfallzeiten aller Bundesligaspieler in einer Tabelle darstellt.

Union durchschnittlich mit der geringsten Ausfallzeit

Dabei wurden die Ausfalltage aller Spieler zusammengerechnet und durch die Kadergröße dividiert, um die durchschnittliche Ausfallzeit pro Spieler für alle Vereine zu errechnen. Dort steht - trotz der Dreifachbelastung - Union Berlin mit 18,45 Tagen auf dem ersten Platz. Und das mit großem Vorsprung. Auf Rang zwei folgt der VfB Stuttgart mit 29,88 Tagen.

Athletiktrainer Krüger in einer Medienrunde

Das ist unter anderem auch Martin Krüger zu verdanken. Welche Faktoren bei der Verletzungsreduktion eine Rolle spielen, erklärte der Athletiktrainer in einer Medienrunde: "Wichtig ist, dass man Spieler zu einer Ehrlichkeit erzieht. Es bringt nichts, wenn sie angeschlagen eine Trainingseinheit absolvieren und dann vier Wochen ausfallen. Lieber verzichten sie mal und sind dann beim nächsten Tag wieder bei 100 Prozent."

Jeder weiß zu jeder Zeit, was der andere macht Athletiktrainer Martin Krüger

Als zweiten wichtigen Punkt führt er die Kommunikation innerhalb des Teams an: "Jeder weiß zu jeder Zeit, was der andere macht, warum er es macht. Und dann stehen alle dahinter und es wird so umgesetzt." Das ist natürlich nicht alles. Es kommt beispielweise auch darauf an, wie viele intensive Zweikämpfe bestritten werden, wie verletzungsanfällig jeder einzelne Akteur ist und eine Portion Glück gehört dann auch dazu.

Zudem sei die mentale Frische ein wichtiger Aspekt, so Krüger weiter. "Bei Müdigkeit sprechen wir normalerweise von der Muskulatur. Unsere Nervenbahnen, die vom Kopf kommen, müssen sich aber auch erholen - sogar relativ lange. Wenn man die Reizleitung überfordert, dann kann es sein, dass man die Muskeln nicht so ansteuern kann, wie man es immer macht. Und dann folgt eine Verletzung."

Eben diese mentale Ermüdung setzt bei jeder Mannschaft zu einem anderen Zeitpunkt ein. Daher lasse sich pauschal nicht sagen, wann in einer Saison die höchste Verletzungsgefahr besteht, sagte Krüger, der zudem auch für die Belastungssteuerung im Team zuständig ist.

Unterschiede je nach Spieler

Ebenso hier muss unterschieden werden, wie er erzählte: "Gerade diesen schnellkräftigen Typen wie Sheraldo Becker oder Jerome Roussillon können nicht den Umfang machen wie Robin Knoche oder Rani Khedira, weil ihre Muskulatur nicht darauf ausgelegt ist. Die müssen besser intensiv etwas machen und dann eine längere Pause einlegen."

Um die Belastung besser anzupassen, arbeitet der Champions-League-Teilnehmer mit einer App, wo die Spieler ausfüllen können, wie ihr Gemütszustand aussieht. "Sind die Zahlen negativ, gehen wir ins Gespräch. Dann musst du deinen Plan auch mal über den Haufen werfen und sagen: Wir machen heute einfach mal nur Spaß", so Krüger. "Weil das viel mehr wert ist als diese eine Taktik- oder Laufeinheit. Wenn die Jungs signalisieren, dass sie es können, dann ziehen wir es auch durch."

Sämtliche physische Werte wie Sprints, Richtungswechsel oder abgespulte Kilometer in der vergangenen Spielzeit haben gezeigt, dass die Mannschaft dazu bereit ist, sich zu quälen und sich voll und ganz auf den "Fitness-Guru" Martin Krüger einzulassen und ihm auch zu vertrauen. So wie aktuell im Trainingslager in Österreich, wo ein Trainingsschwerpunkt auf der spielspezifischen Ausdauer, sprich Sprintwiederholungen liegt.

Union spulte die zweitmeisten Kilometer in der Liga ab

Nur verständlich, dass Fußballer - egal ob in der Bundesliga oder Kreisliga - froh sind, wenn die Vorbereitung vorbei ist und es sukzessive mehr in den taktischen Feinschliff geht. Aber selbst während der Saison steht Krüger auf der Matte, um die Jungs mit seinen Übungen zu "nerven". Eben ein Erfolgsgeheimnis, weshalb Union (4027 km) in der zurückliegenden Runde zusammen mit dem 1. FC Köln (4044) die meisten Kilometer hingelegt hat.