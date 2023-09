Erfolgsduo bleibt: Shanahan und Lynch verlängern vorzeitig bei den 49ers

Die San Francisco 49ers haben nach dem überzeugenden Start in die neue Saison die Verträge mit Head Coach Kyle Shanahan und General Manager John Lynch vorzeitig verlängert.

Nach der vorzeitigen Vertragsverlängerung im Jahr 2020 hätten sowohl Shanahan als auch Lynch eigentlich noch Vertrag bis 2025 gehabt. Der Sieg gegen die New York Giants, der damit einhergehende 3-0-Start in die neue Saison und die fortschreitend positive Entwicklung des Teams bei den 49ers hat die Entscheidungsträger der Kalifornier nun dazu veranlasst, die Verträge des Duos erneut vorzeitig zu verlängern. Wie lange genau, ließen die 49ers offen, laut Mitteilung des Franchises handelt es sich jedoch um eine "mehrjährige Vertragsverlängerung".

Dass die 49ers mit Shanahan und Lynch auch in Zukunft weiterarbeiten wollen, kommt wenig überraschend. Auch in dieser Saison gelten die 49ers wieder zu den Topfavoriten auf den Super-Bowl-Titel. Nach dem Aus im Conference Championship Game gegen die Philadelphia Eagles im vergangenen Jahr und der Niederlage im Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs soll in dieser Spielzeit ein neuer Anlauf genommen werden, um die heißbegehrte Vince Lombardi Trophy nach Kalifornien zu holen. Seit 2017 sind sowohl Shanahan als auch Lynch bei den 49ers im Amt. Im Anschluss an die Saison 2019 wurde Lynch zum "Executive of the Year" ernannt, Shanahan zum "Coach of the Year" gewählt.

Offensives Mastermind und Draft-Guru

Shanahan gilt als "offensives Mastermind" und als einer der besten Playcaller der Liga. Gepaart mit einer Defensive, die seit Jahren zur Ligaelite gehört, soll in diesem Jahr im wiederholten Anlauf endlich der große Wurf gelingen. Elementarer Entscheidungsträger bei der Spielerauswahl ist dabei John Lynch als General Manager. Mit den im Draft gezogenen Spielern wie Tight End George Kittle, den Wide Receivern Deebo Samuel und Brandon Aiyuk, Linebacker Fred Warner sowie Defensive End Nick Bosa, der erst kürzlich zum bestbezahlten Defense-Spieler der NFL aufgestiegen ist, sowie den via Trade geholten Running Back Christian McCaffrey oder Left Tackle Trent Williams hat Lynch, der selbst früher als Safety gespielt hat, eine mit Stars besetzte Mannschaft zusammengestellt.

In den kommenden Jahren werden beiden gemeinsam nun weiter daran arbeiten, ihre bisher durchweg positive Bilanz mit dem letztlich einzig verbleibenden, aber dem größten, Puzzleteil zu vervollständigen - dem Sieg im Super Bowl.