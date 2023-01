Erfolgscoach verlängert: Elversberg bindet Steffen bis 2026

Gute Nachrichten für die SV Elversberg. Erfolgstrainer Horst Steffen, dessen Vertrag am Saisonende ausgelaufen wäre, verlängert bei den Saarländern bis 2026.

Damit gelingt Elversberg, das als Aufsteiger weiterhin die Tabelle der 3. Liga anführt, ein echter Coup. Denn Steffen, seit Oktober 2018 an der Kaiserlinde, ist einer der Hauptverantwortlichen für die Erfolgsgeschichte, die die SVE seit seiner Amtsübernahme schreibt. Aus dem grauen Tabellenmittelfeld führte der 53-Jährige die Sportvereinigung in die Spitzengruppe der Regionalliga Südwest und nach zwei missglückten Anläufen in der vergangenen Spielzeit schließlich zum Aufstieg.

Die Ergebnisse im vergangenen Jahr sind für uns beeindruckend. SVE-Vorstand Ole Book

"Die Ergebnisse im vergangenen Jahr sind für uns beeindruckend", fasste auch Vorstand Ole Book den rasanten Aufstieg im Zuge der Vertragsverlängerung zusammen. Für die Ausdehnung des Arbeitspapiers sei dieser aber nicht der alleinige Grund: "Wir arbeiten mittlerweile über vier Jahre zusammen, haben in dieser Zeit vieles erlebt und immer gewusst, dass wir mit Horst Steffen einen Trainer haben, der zu unserem Verein passt, der die Werte verkörpert und der hier viel bewegen kann", so Book, laut dem der Verein besonders Steffens "Persönlichkeit, sein Fachwissen, seine Art, die Mannschaft zu führen und seine Kompetenz" schätze.

Kontinuität und Vertrauen "nicht selbstverständlich"

Komplimente gab es auch in die entgegengesetzte Richtung: "In der heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich, über viele Jahre in einem Verein tätig zu sein. Aber diese Kontinuität, dieses Vertrauen zeichnet die SV Elversberg aus und sorgt für Verbundenheit", lobte Steffen die Philosophie der Elversberger Verantwortlichen. Dem ehemaligen Trainer des Chemnitzer FC und der Stuttgarter Kicker bereite "die Arbeit mit dem gesamten Team in Elversberg nach wie vor viel Freude".

Freude hat die erfolgreiche Zeit auch innerhalb des Vereins und dessen Umfeld ausgelöst. "Wir haben in den vergangenen Jahren hier etwas aufgebaut und viele Menschen mitgenommen", fasste Steffen seine bisherige Zeit bei der SVE zusammen, mit der er den eingeschlagenen Weg nun weitergehen wolle: "Das kann noch weiterwachsen."

Sportlich geht es für die SV Elversberg nach einem 0:1 im Topspiel gegen den Tabellenzweiten Wehen Wiesbaden am Samstag gegen den FC Ingolstadt weiter. Ab 14 Uhr (LIVE! bei kicker) möchte das Überraschungsteam der 3. Liga die eigene Erfolgsgeschichte unter Trainer Steffen um das nächste Kapitel erweitern.