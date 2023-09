Erfolgscoach und eine klare Philosophie: Das sind die Young Boys aus Bern

Der Schweizer Meister Young Boys Bern ist diese Saison wieder in der Champions League dabei und bekommt es unter anderem mit Leipzig zu tun. Mit Raphael Wicky (46) kehrte der Erfolg zurück. Das ist der RB-Gegner.

Den in Deutschland wohl bekanntesten Namen bei den Young Boys findet man auf der Trainerposition: Raphael Wicky, der als Spieler 218 Bundesligaspiele (fünf Tore) für den HSV und Werder Bremen gemacht hatte, übernahm im Sommer 2022 in Bern. Und diese Zusammenarbeit harmoniert bislang mal so richtig gut.

Denn bereits in seinem ersten Jahr holte der 75-malige Schweizer Nationalspieler mit seinem Verein das Double bestehend aus Meisterschaft und Pokal. Dazu qualifizierte er sich mit den Young Boys über die Play-offs für die Gruppenphase der Champions League. Damit hat der ehemalige Mittelfeldspieler alle Kritiker verstummen lassen, die Bern eine unattraktive Spielweise vorhalten. Der Coach ist kein Lautsprecher und ein vielfältig interessierter Mensch. Wicky setzt auf ein 4-4-2, wobei der frühere Mittelfeldspieler im Mittelfeld die Raute bevorzugt.

Während es in der Saison 2021/22 "nur" den dritten Platz gab, hat Wicky den Erfolg nach Bern zurückgebracht. Nach den Titeln 2018, 2019, 2020 und 2021 wurde YB also auch im vergangenen Sommer wieder Meister in der Schweiz. Zum insgesamt 16. Mal. Dazu gesellen sich insgesamt acht Pokalsiege, der letzte davon auch im vergangenen Sommer, als man sich im Finale mit 3:2 gegen Lugano durchsetzte.

Bern ist ein Ausbildungsverein

Die Philosophie in Bern ist eine klare: Der Verein hat sich als ambitionierter Ausbildungsverein positioniert. Dazu setzt der Klub auch darauf, immer wieder Schweizer Spieler zu holen, die sich im Ausland nicht durchsetzen konnten. Ein Beispiel dafür ist Cedric Itten, der nach Stationen bei den Glasgow Rangers und der SpVgg Greuther Fürth im Sommer 2022 in die Schweiz zurückkam. Der in Basel aufgewachsene Stürmer ist ein wichtiger Spieler im Wicky-Team und traf unter anderem im Play-off-Rückspiel beim 3:0 gegen Haifa zum 1:0.

Spieler können sich bei den Young Boys entwickeln, um dann den nächsten Sprung zu machen. Auch die Bundesliga schaut ganz genau auf YB, regelmäßig wechseln Spieler vom Schweizer Meister nach Deutschland. Beispiele hierfür sind Djibril Sow (ehemals Frankfurt, jetzt Sevilla), Kevin Mbabu (früher Wolfsburg, jetzt Augsburg) oder Denis Zakaria (früher Gladbach, jetzt Monaco). Für einen kleineren Verein wie Bern ist es natürlich klar, dass die guten Spieler immer das Interesse größerer Vereine wecken. So musste man im Sommer Mittelfeldtalent Fabian Rieder für 15 Millionen Euro nach Rennes ziehen lassen

"Bei uns stimmt es auch menschlich"

In Sachen Transfers kommt Scoutingchef Stephane Chapuisat, einst Publikumsliebling in Dortmund, eine wichtige Rolle zu. Ihm gelingt es regelmäßig, hoffnungsvolle Spieler nach Bern zu locken. Und mit Sportchef Steve von Bergen, dem ehemaligen Herthaner, sowie eben Coach Wicky stehen zwei weitere ehemalige Schweizer Spitzenkicker mit Bundesliga-Historie in der Verantwortung. "Bei uns stimmt es auch menschlich", sagt Sportvorstand Christoph Spycher, einst Profi in Frankfurt. "Wir besprechen alles im Team, keiner nimmt sich wichtiger als der andere."

Mit dieser homogenen Einheit, auf und neben dem Platz, will Bern in der Champions League für Furore sorgen. In einer Gruppe mit Titelverteidiger Manchester City, RB Leipzig und Roter Stern Belgrad haben die Schweizer zwar eher Außenseiterchancen auf das Weiterkommen, besser als Platz vier in der Saison 2021/22 in einer Gruppe mit Manchester United, Villarreal und Bergamo soll es aber allemal werden.

"Die Art von YB ist es, dominant zu spielen und mutig die Offensive zu suchen", sagte Chapuisat in einem Interview mit "RBlive", weiß aber: "Die Champions League ist ein anderes Niveau für uns. Da werden wir nicht mehr so dominant sein können. Es wird interessant für die Mannschaft, Erfahrungen zu sammeln und Lösungen zu finden, wie man das Spiel mit weniger Dominanz gestalten muss."

Wicky zum Leipzig-Spiel: "Werden nicht der Favorit sein"

Eine erste Option dazu hat Bern am Dienstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel im Stadion Wankdorf gegen RB Leipzig. "Wir haben viele von Leipzigs Spielen analysiert. Leipzig hat Qualität, sie haben einen klaren Stil und eine klare Philosophie. Wir werden unter Druck sein und wir müssen kompakt verteidigen. Wer werden nicht der Favorit sein", so Wicky auf der Pressekonferenz am Montag.