Erfolgscoach Alguacil und viele feine Fußballer: Das ist Real Sociedad

Am Donnerstag hat es Leipzig in den Play-offs der Europa League mit Real Sociedad zu tun. Was verbirgt sich hinter der Mannschaft aus San Sebastian? Ein Check.

Der Verein Real Sociedad ist in San Sebastian beheimatet und wurde am 7. September 1909 gegründet. "La Real", wie der Spitzname des Teams ist, war einst Gründungsmitglied in der Primera Division. 2010 kehrte die Mannschaft letztmals in die erste spanische Liga zurück und befindet sich seitdem in dieser Spielklasse. Die beste Platzierung seit dem Wiederaufstieg war Rang 4 in der Saison 2012/13. Letztes Jahr wurde mit Platz 5 die Europa League klargemacht.

Die Heimspiele trägt Real Sociedad in der 39.500 Zuschauer fassenden Reale Arena aus. Die größten Erfolge des Vereins waren zweimal der Gewinn der Meisterschaft (80/81 und 81/82) sowie dreimal der Pokalsieg (1908/09, 1986/87, 2019/20).

Alguacil haucht La Real neues Leben ein

In der jüngsten Vergangenheit hat La Real in Spanien immer wieder auf sich aufmerksam gemacht. Und das hängt sehr eng mit einem Namen zusammen: Imanol Alguacil. Der 50-Jährige, früher Spieler bei Real Sociedad und später auch Coach im Nachwuchsbereich, übernahm im Dezember 2018 das Traineramt bei den Spaniern. Die Mannschaft befand sich auf einem 16. Platz, der neue Coach rettete, was zu retten war und führte das Team noch auf den neunten Tabellenplatz. In den beiden folgenden Saisons schaffte Alguacil mit der Mannschaft die Qualifikation für die Europa League und hat damit eindrucksvoll seine Handschrift hinterlassen.

Der Trainer lässt gerne offensiv spielen, sein Team soll immer wieder pressen. Real Sociedad ist eine technisch gute Mannschaft, die selbst Fußball spielen und agieren will. Alguacil hat dafür einige feine Fußballer in seinen Reihen, wie beispielsweise Mikel Oyarzabal oder der schon etwas in die Jahre gekommene David Silva. Der Coach trägt zudem die Philosophie, viel auf die eigenen Talente zu setzen, voll mit und ist auch bereit, jungen Nachwuchsspielern die Chance zu geben. Das hat sich in den letzten Jahren eindrucksvoll ausgezahlt.

Feine Fußballer mit dabei - Oyarzabal sticht heraus

Apropos Spielern aus dem Nachwuchs eine Chance geben: Da wären wir direkt bei Oyarzabal, der seit 2014 im Verein ist und auch den Sprung zu den Profis geschafft hat. Der 21-fache spanische Nationalspieler (sechs Tore) ist der vielleicht gefährlichste Mann bei La Real. Der 24-jährige ist ein feiner Techniker mit Zug zum Tor. Mit acht Toren in der Liga ist er treffsicherster Akteur seiner Farben in La Liga. Auch in der Europa League war er in vier Partien schon zweimal erfolgreich. Ihn sollten die Leipziger auf jeden Fall auf dem Zettel haben.

Ein Wiedersehen am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte es für RB mit Alexander Sörloth geben. Der bullige Stürmer wurde vor der Saison von den Sachsen nach Spanien ausgeliehen. In 18 Ligaspielen traf er jedoch nur einmal, in fünf Europa-League-Einsätzen immerhin zweimal. Ob Sörloth von Beginn an spielt, ist offen und hängt mit Sicherheit auch vom System ab. Denn im Sturm hat in der Regel der Ex-Dortmunder Alexander Isak die Nase vorne. In 20 Ligaspielen gelangen ihm fünf Treffer, in fünf Einsätzen in der Europa League drei Tore. Gerne spielt Real Sociedad im 4-3-3 oder 4-2-3-1, wo dann eben Isak vorne spielen und außen von Adnan Januzaj, ebenfalls Ex-Borusse, und Oyarzabal flankiert werden könnte.

Ein Akteur im Kader der Spanier sollte auf jeden Fall noch genannt werden: David Silva. Mit 36 Jahren gehört er zwar nicht mehr zu den Jüngsten, allerdings hat der feine Fußballer mit dem Spitznamen Merlin natürlich noch reichlich Qualität im Fuß. Auch in höherem Fußballeralter ist er noch ein Mann für die besonderen Momente.

Form: Platz 1, Schwächephase, jetzt wieder stabilisiert

Mit reichlich Qualität ist Real Sociedad also auf jeden Fall gespickt, doch mit welcher Form reisen die Spanier nach Leipzig? Aktuell befindet sich die Mannschaft aus San Sebastian auf dem sechsten Platz in La Liga und hat jüngst die Generalprobe vor dem Europa-League-Spiel mit 2:0 gegen Granada gewonnen. Fünf Ligaspiele in Folge hat Alguacils Mannschaft nicht verloren und sich somit stabilisiert. Nach einem furiosen Saisonstart, nach dem Real Sociedad sogar zwischenzeitlich von der Tabellenspitze grüßte, ist die Mannschaft etwas eingebrochen und holte zeitweise nur zwei Punkte aus sechs Spielen. Aber nun scheint die Kurve gekriegt worden zu sein.