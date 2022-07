Erfolgs-Duo bleibt Salzburg erhalten

Geschäftsführer Christoph Freund und Sportdirektor Stephan Reiter wissen was sie an RB Salzburg haben. Beide verlängerten ihre Verträge bei Österreichs Spitzenklub bis Sommer 2026.

Österreichs Serienmeister RB Salzburg setzt weiter langfristig auf Geschäftsführer Christoph Freund und Sportdirektor Stephan Reiter. Das Führungsduo verlängerte seine Verträge beim letztjährigen Achtelfinal-Teilnehmer der Champions League bis Ende Juni 2026.

Die beiden Salzburger zeichnen sich bereits seit fünf Jahren gemeinsam für den erfolgreichen Weg des Klubs verantwortlich, holten in der Zeit gleich vier "Doubles".

"Gemeinsam haben sie es geschafft, Salzburg zu einer Top-Adresse für die begehrtesten Talente zu machen", weiß der Vorstandsvorsitzende des FC Red Bull Salzburg, Harald Lürzer, "Stephan und Christoph sind in Salzburg tief verwurzelt, und die Arbeit für unseren Klub ist für sie eine echte Herzensangelegenheit. Deshalb freut es mich sehr, dass wir die Verträge der beiden vorzeitig bis 2026 verlängern konnten."

Freund lobt Einheit

Freund, der oft mit dem Rad zur Arbeit fährt, bestätigt: "Als Salzburger in meiner Heimat bei einem Klub in so einem Umfeld auf so hohem Level zu arbeiten, macht enormen Spaß ... wir sind nicht nur auf dem Spielfeld eine Einheit, sondern auch auf allen anderen Ebenen im Klub, was ein wichtiger Baustein für die Erfolge der letzten Jahre ist."