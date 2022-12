Erfolgreichste TV-Sportsendung 2022 kein WM-Spiel

Während in Frankreich ein Allzeit-Rekord aufgestellt wurde, war die WM für die ARD "das wohl schwierigste Sportereignis, das wir bislang live übertragen haben".

Viel spektakulärer hätte das WM-Finale am Sonntag nicht verlaufen können, trotzdem schalteten weitaus weniger Zuschauer ein als bei vergangenen Turnieren. 13,86 Millionen waren bei einem Marktanteil von 53,6 Prozent live in der ARD dabei, als Argentinien Frankreich entthronte. Und obwohl sich dieser Wert am Ende des Elfmeterschießens in der Spitze auf 19,38 Millionen erhöhte, blieb die 20-Millionen-Marke unerreicht - erneut.

Während bei der WM 2018 noch 27,53 Millionen Menschen Deutschlands Gruppenspiel gegen Schweden (2:1) und 21,45 Millionen das Finale zwischen Frankreich und Kroatien (4:2) verfolgt hatten, blieb die meistgesehene WM-Partie 2022 der DFB-Auftritt gegen Costa Rica (4:2) - mit 17,5 Millionen Zusehern.

Frauen-EM-Finale unerreicht

Das bedeutet auch: Die erfolgreichste TV-Sportsendung 2022 war tatsächlich kein WM-Spiel. Stattdessen thront zum Jahresende das Endspiel der Frauen-EM zwischen England und Deutschland (2:1 n.V.) ganz oben. 17,95 Millionen Zuschauer hatten am 31. Juli in der ARD eingeschaltet. Der Marktanteil lag bei 64,5 Prozent.

"Auch wenn das Finale gestern Abend spektakulär war und die Fußball-WM einige bemerkenswerte und schöne sportliche Momente hatte, war sie inhaltlich und in Betrachtung der Rahmenbedingungen das wohl schwierigste Sportereignis, das wir bislang live übertragen haben", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Am Sonntag hatte bereits das ZDF eine durchwachsene Bilanz der WM gezogen, bei der die TV-Sender in Deutschland unter dem ungewohnten Termin, dem kritisch beäugten Gastgeber und dem sportlich schwachen Abschneiden der DFB-Auswahl zu leiden hatten. Insgesamt verzeichnete die ARD bei allen Live-Übertragungen aus Katar im Schnitt 5,74 Millionen Zuschauer.

"Deutliche" Steigerung bei den Livestreams

Hatten 2018, als die deutsche Nationalelf ebenfalls schon nach der Gruppenphase nicht mehr dabei war, noch bei 20 Übertragungen mehr als zehn Millionen Personen eingeschaltet, waren es nun nur noch vier.

"Über die gesamte Dauer der WM hat sich doch ein kontinuierlich angewachsenes Zuschauerinteresse eingestellt, das zwar nicht an die großen Erfolge der letzten Fußball-Weltmeisterschaften anknüpfen konnte, aber dennoch deutlich höher als bei anderen sportlichen Großereignissen war", so Balkausky weiter. "Sehr erfreulich war außerdem das große Interesse an unseren umfangreichen digitalen Angeboten." Im Vergleich zu 2018 stieg die Nutzung der Livestreams nach ARD-Angaben "deutlich".

In Frankreich verfolgten dagegen am Sonntag so viele Menschen das WM-Finale wie bei keinem Ereignis im heimischen Fernsehen zuvor. Nach Medienberichten waren durchschnittlich knapp 24 Millionen Zuschauer dabei, TF1 kam demnach auf einen Marktanteil von 81 Prozent.