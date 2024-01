Erfolgreiches Wochenende des TBV Lemgo Lippe

Der Handball-Bundesligist TBV Lemgo Lippe kann auf ein erfolgreiches Testspielwochenende zurückblicken.

Beim Winter Camp 2024 konnten die Lemgoer Handballer in drei Duellen mit dänischen Erstligisten zweimal als Sieger das Feld verlassen und trennten sich einmal Unentschieden.

Bei den Testspielen in Herzebrock, Schloß Holte-Stuckenbrock und Verl musste TBV-Trainer Florian Kehrmann mit Lukas Zerbe, Lukas Hutecek, Bobby Schagen und Niels Versteijnen weiterhin auf vier EM-Fahrer verzichten.

Ebenfalls nicht zur Verfügung stand Thomas Houtepen, welcher sich bei der EM einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Brosch mit Comeback, Battermann mit Debüt

In den Kader rückte hingegen wieder Kreisläufer Jan Brosch, welcher seine Knieprobleme erfolgreich in den Griff bekommen hat.

Zudem feierte TBV-Winterneuzugang Ben-Connar Battermann sein Debüt im Dress des lippischen Handball-Bundesligisten und auch zahlreiche Team Handball-Spieler unterstützen den TBV am Testspielwochenende.

Last-Second-Treffer rettet Remis gegen Skanderborg

Beim 30:30-Unentschieden gegen den aktuellen Tabellenneunten der dänischen Liga, Skanderborg, sahen die Handball-Fans in Herzebrock lange ein umkämpftes Spiel auf Augenhöhe. Mit einer knappen 15:14-Führung ging es für den TBV in die Halbzeit.

Zum Start des zweiten Abschnitts sah es dann so aus, als könnten sich die Lemgoer erfolgreich absetzen (34., 18:15), doch die Dänen konterten die Bemühungen und konnten sich in der Schlussminute mit 29:30 in Führung setzen.

Nach einem technischen Fehler von Skanderborg schaltete Frederik Simak schließlich am schnellsten und erzielte Sekunden vor dem Abpfiff den 30:30-Ausgleichstreffer. Bester Werfer war mit zehn Treffern Emil Buhl Laerke.

Souveräner Auftritt gegen Holstebro

Nur einen Tag später folgte in Schloß Holte-Stuckenbrock ein zweiter Test gegen den aktuellen Tabellenelften aus Dänemark, TTH Holstebro.

Beim souveränen 30:25-Erfolg spielte sich TBV-Neuzugang Battermann in den Fokus. Der 19-jährige Rückraumspieler, welcher am Vortag bereits seinen Premierentreffer feiern konnte, trug fünf Tore zum Sieg der Lemgoer bei. Bester Werfer war Zehnder, welcher 6/3 Tore erzielte.

Ribe-Esbjerg im zweiten Abschnitt den Zahn gezogen

Auch beim letzten Testspiel in Verl konnten die TBV-Handballer am Sonntag einen Sieg feiern. Zur Halbzeit hielt der Tabellensechste der dänischen Liga beim Stand von 20:18 für das Team von Kehrmann noch Sichtkontakt, musste im zweiten Abschnitt jedoch abreißen lassen.

"Es war ein guter Auftritt meiner Mannschaft. Wir haben viel rotiert und in der zweiten Hälfte ein starkes Sieben gegen Sechs gespielt", so Kehrmann.

Kehrmann zufrieden

"Ab dem Zeitpunkt haben wir die Begegnung, egal in welcher Aufstellung, bestimmt. Auch die Abwehrarbeit hat mir heute gut gefallen", fügte er hinzu.

"Hervorheben möchte ich die Spieler vom Team Handball, die das gesamte Wochenende über super Akzente setzen konnten und mit denen unser Spiel kein Bruch genommen hat", zeigte sich Kehrmann zufrieden mit dem Test gegen Ribe-Esbjerg. Bester Werfer war mit sechs Toren Tim Suton.

Weiter geht es für den TBV am kommenden Mittwoch (31. Januar) mit einem Testspiel gegen Eintracht Hagen, welches unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird. Am 8. Februar starten die Lemgoer dann mit einem Auswärtsspiel in Erlangen in die zweite Saisonhälfte.