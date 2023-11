Erfolgreiches Schneider-Debüt bei Lustenau-Testspielsieg

Im ersten Testspiel nach der Beurlaubung des bisherigen Cheftrainers Markus Mader hat Bundesliga-Schlusslicht Austria Lustenau unter dem Interimsduo Alexander Schneider und Momo Gerdi einen 3:1-Erfolg über Zweitligist Dornbirn gefeiert. Auch die Wiener Austria und der SCR Altach konnten mit Siegen Selbstvertrauen tanken.

Nach nur drei Punkten und keinem Sieg in den ersten 14 Ligaspielen der aktuellen Bundesligasaison war für Markus Mader bei Austria Lustenau nach gut zweieinhalb Jahren Schluss. Der bisherige Cheftrainer, der die Vorarlberger im Sommer 2021 übernommen und ein Jahr später nach 22 Jahren zurück in das Oberhaus geführt hatte, wurde Anfang dieser Woche von seinen Aufgaben entbunden und interimistisch durch Sportkoordinator Alexander Schneider sowie Amateure-Coach Momo Gerdi ersetzt. Für das Neo-Duo stand bereits wenige Tage später mit dem Testspiel gegen Zweitligist Dornbirn die erste Bewährungsprobe an, die man mit einem 3:1-Sieg erfolgreich bestreiten konnte.

So sorgten Baila Diallo (35.), Anthony Schmid (58.) sowie Thorben Rhein (90. +1) für die Treffer der Lustenauer, für Dornbirn konnte Sebastian Santin in der 80. Spielminute den Anschlusstreffer erzielen. Nach zuletzt vier Pflichtspielniederlagen - inklusive des klaren Cup-Aus gegen den SKN St. Pölten (0:4) - konnten die Vorarlberger zumindest in der Länderspielpause für einen kleinen Motivationsschub vor der anstehenden Aufgabe in der Liga gegen Sturm Graz sorgen.

Wiener Austria mit Youngsters zum Sieg

Auch der SCR Altach durfte sich nach zuvor sechs sieglosen Partien im Ligaalltag wieder über einen vollen Erfolg freuen. Beim Test gegen den Schweizer Zweitligisten FC Vaduz aus Liechtenstein setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Joachim Standfest dank der Tore von Jan Jurcec (66.) und Damian Maksimovic (84.) mit 2:1 durch. Der Coach der Vorarlberger bot dabei vor allem Spieler auf, die in den vergangenen Wochen kaum bis gar nicht zum Zug gekommen waren.

Beim 3:2-Testspielsieg der Wiener Austria gegen Aufstiegsaspirant St. Pölten waren ebenso einige Gesichter zu sehen, die ansonsten in der Bundesliga nicht zum Vorschein kommen. So kamen mit Silva Kani, Luca Pazourek, Moritz Wels und Dejan Radonjic einige Profis ran, die in der Herbstsaison bei Kooperationsklub Stripfing auf dem Platz stehen. Zudem durften auch die Young-Violets-Talente David Ewemade, Osman Abdi, Sanel Saljic und Aleksa Ilic ihr Können bei den Profis unter Beweis stellen. Mit Silva Sani konnte ein Youngster auch gleich den Führungstreffer im Testspiel (10.) erzielen, die weiteren Tore gingen auf das Konto von Alexander Schmidt (28.) sowie Dominik Fitz (65.).