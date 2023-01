Erfolgreiches Schlotterbeck-Debüt: "Man bekommt mit, wie es hier knallen kann"

Der VfL Bochum ist perfekt aus der Winterpause gekommen. Neuzugang Keven Schlotterbeck erlebte einen Einstand nach Maß.

Es liegen sportlich keine einfachen Jahre hinter Keven Schlotterbeck, der im Schatten seines Bruders Nico kaum über die Reservistenrolle hinauskam. Während Nico nicht mehr aus der Startelf des SC Freiburg wegzudenken war und im Sommer 2022 schließlich für viel Geld nach Dortmund wechselte, konnte Keven Schlotterbeck nicht mehr an die Saison 2020/21 anknüpfen und wurde vergangene Spielzeit an Union Berlin ausgeliehen.

Auch dort war für den 25-Jährigen zumeist der Platz auf der Bank reserviert, im Sommer folgte die Rückkehr in den Breisgau. Vor der Winterpause ging Schlotterbeck in einer äußerst erfolgreichen Freiburger Mannschaft unter, lediglich auf zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga kann er zurückblicken.

Hinten sicher, vorne erfolgreich: Schlotterbeck überzeugt

Es folgte die nächste Leihe, Schlotterbeck folgte seinem Bruder Nico ins Ruhrgebiet und schloss sich Bochum an, um an der Castroper Straße dem VfL im Abstiegskampf zu helfen.

Gegen Hertha BSC setzte Trainer Thomas Letsch sofort auf den Innenverteidiger - und sollte belohnt werden. Nicht nur hielt Schlotterbeck gemeinsam mit Ivan Ordets in der Kette den Laden zusammen, er tauchte auch vorne auf. Er schlich sich bei einer Ecke an den zweiten Pfosten und nickte zu seinem ersten Bundesligator ein (44.).

Schlotterbeck: "Zuhause müssen wir punkten, auswärts können wir Nadelstiche setzen"

"Es hat Spaß gemacht, einfach mal wieder auf dem Platz zu stehen. Mit einem Tor, mit einem Sieg und dieser Willensleistung ist das sehr, sehr erfreulich", so der Torschütze zum 2:0 nach dem Spiel am "Sky"-Mikrofon.

Der erste Treffer im 71. Bundesligaspiel, ein besonderes Gefühl für Schlotterbeck an der Castroper Straße. "Es ist super. Zwischenzeitlich bekommt man mit, wie es hier knallen kann. Es ist geil", so der Abwehrmann.

Sein Tor war mit ausschlaggebend für den 3:1-Erfolg am Ende, der den VfL über den Strich katapultiert. Der vierte Heimsieg in Folge, der die Bochumer mehr denn je vom zweiten Klassenerhalt in Serie träumen lässt. "Zuhause müssen wir punkten, auswärts können wir Nadelstiche setzen", weiß daher auch Schlotterbeck. Der nächste Nadelstich soll schon unter der Woche am Mittwoch gesetzt werden, wenn der VfL die kurze Reise nach Leverkusen antritt (20.30 Uhr).