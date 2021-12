Erfolgreiches "Knicksmas" - Wilde Aufholjagd der Bucks

Wie jedes Jahr seit 1947 geht man in der NBA an Weihnachten auf Korbjagd. Zum Auftakt gastierten die Atlanta Hawks in New York und bekamen von den Knicks eine Abreibung verpasst. Die Milwaukee Bucks legten indes eine wilde Aufholjagd aufs Parkett.

Bester Werfer bei den Knicks: Julius Randle Getty Images