Erfolgreicher Auftakt in Linz: Lys siegt nach furioser Aufholjagd

Am Dienstagmorgen startete Eva Linz erfolgreich ins Turnier in Linz. In Österreich gewann die 21-Jährige gegen die Russin Kamilla Rakhimova in zwei engen Sätzen. Am Abend ist Tamara Korpatsch gefordert.

Zweisatzsieg zum Auftakt in Linz: Eva Lys. IMAGO/GEPA pictures