Erfolgreicher als "Eligella"? EA SPORTS Cup verzeichnet herausragende Zuschauerzahlen

Erstmals stieg in dieser Spielzeit der EA SPORTS Cup - und fand direkt großen Anklang. Aus dem Stand toppte das Event in Sachen Zuschauer einige große Namen. Darunter "Eligella" sowie eine WM.

Nicht nur Champion TG.NIP hatte beim EA SPORTS Cup allen Grund zum Jubeln. FIFA via Getty Images

Ende September 2022 kam es zu einer kleinen Revolution der FIFA-eSport-Szene. EA SPORTS teilte mit, den Kalender der FIFA Global Series (FGS) um einen neuen Termin zu erweitern: Den EA SPORTS Cup. Vier Monate später ist die erste Ausgabe des Team-Wettbewerbs vorbei und kann aus Sicht der Veranstalter als voller Erfolg bezeichnet werden.

"Eligella" hat das Nachsehen

Denn das Interesse der Zuschauer an dem Cup, dessen Finalisten sich für den FIFAe Club World Cup qualifizierten, war groß. Laut "Esports Charts" schauten durchschnittlich 62.000 Zuschauer dem Geschehen des EA SPORTS Cups zu und sahen dabei insgesamt 1,9 Millionen Stunden. In der Spitze versammelten sich sogar mehr als doppelt so viele Fans vor den Bildschirmen: 134.000 Viewer verzeichnete das meistgesehene Spiel des Turniers.

Nur das Finale des FIFAe World Cup wurde 2022 von mehr Leuten verfolgt als der EA SPORTS Cup. Esports Charts

Damit schnitt der EA SPORTS Cup bei seiner Premiere herausragend ab und verwies fast alle FIFA-eSport-Veranstaltungen des Jahres 2022 auf die Plätze. Darunter auch zwei Turniere von Elias 'EliasN97' Nerlich. Dessen Content Creator Cups 1 und 2 verfolgten in der Spitze 133.000 beziehungsweise 131.000 Zuschauer.

Nur während des Finals des FIFAe World Cups, das Umut 'Umut' Gültekin für sich entscheiden konnte, sahen noch mehr Leute bei einem FIFA-eSport-Event zu. 149.000 Menschen lockte das Endspiel in der Spitze vor die Bildschirme.

EA SPORTS Cup deklassiert WM-Endrunde

Besonders bemerkenswert ist das Interesse an dem neuen Wettbewerb im Vergleich zum Ziel des EA SPORTS Cup - dem FIFAe Club World Cup (FeCWC). 2022 in Kopenhagen abgehalten, sahen der Veranstaltung im Durchschnitt lediglich 11.000 Menschen zu. In der Spitze verbuchte die Endrunde gerade einmal gut 30.000 Zuschauer - und damit nicht einmal die Hälfte der durchschnittlichen Zuschauer des EA SPORTS Cup.

Nicht die einzige erwähnenswerte Statistik. Bei dem Interesse an einzelnen Spielen des Zwei-gegen-zwei-Turniers zeigt sich nämlich ein etwas kurioses Bild: Bei dem meistgesehenen Spiel handelte es sich nicht etwa um das Finale zwischen Fnatic und TG.NIP, das zweitgenannte Mannschaft für sich entscheiden konnte. Stattdessen strich das Duell FUTWIZ gegen Guild, das eSport-Team von David Beckham, den Rekord ein. Es war das für beide Mannschaften entscheidende Gruppenspiel um den Einzug in die K.o.-Phase.

Die Zuschauerzahlen und meistgesehenen Partien des EA SPORTS Cup. Esports Charts

Generell schaffte es keine einzige Begegnung der Endrunde in die Top 5 der zuschauerreichsten Partien. Dafür ist mit FOKUS in dem Ranking ein deutscher Vertreter dabei. Wie auch der zweite deutsche Teilnehmer, RBLZ Gaming, war für die Organisation von Nerlich im Viertelfinale Schluss. In Sachen Zuschauer ging es dafür auf den vierten Rang. 108.000 Menschen verfolgten das Gruppenspiel gegen PSG in der Spitze.