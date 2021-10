Erfolgreicher Abend für Magdeburg, Berlin und Lemgo in der European League

Der SC Magdeburg hat seine Siegesserie auch im Europapokal fortgesetzt. Auch die Füchse Berlin wahrten ihre weiße Weste. Die ersten Punkte holte Lemgo.

Die Magdeburger Überflieger gewannen auch ihr zweites Gruppenspiel in der Europa League vor heimischer Kulisse gegen den französischen Klub PAUC Handball mit 31:27 (18:18). Damit machte der Bundesliga-Tabellenführer in der Gruppe C den nächsten Schritt in Richtung Achtelfinale. Beste Werfer vor knapp 1700 Zuschauern waren Michael Damgaard und Kay Smits mit jeweils acht Toren.

Auch die Füchse Berlin wahrten ihre weiße Weste und setzten sich den gegen den slowakischen Vertreter Tatran Presov ohne Probleme mit 36:23 (18:12) durch. Milos Vujovic glänzte beim Kantersieg des zweimaligen Titelträgers mit zehn Treffern.

Die ersten Punkte holte der TBV Lemgo Lippe, der sein Auswärtsspiel in Nantes knapp mit 28:27 (12:10) gewann und damit den ersten Sieg in Gruppe B einfuhr.

SC Magdeburg - PAUC Handball 31:27 (18:18)

Tore für Magdeburg: Damgaard (8), Smits (8/1), Mertens (5), Jensen (3), O'Sullivan (2), Pettersson (2), Gisli Thorgeir Kristjansson (2), Hornke (1)

Tore für PAUC: Kristjan Örn Kristjansson (6), Pecina Tome (5), Accambray (5), Racic (4), Filipovic (4), Konan (3) für PAUC

Zuschauer: 1698

Füchse Berlin - Tatran Presov 36:23 (18:12)

Tore für Berlin: Vujovic (10/2), Koch (6), Marsenic (6), Andersson (5), Chrintz (4), Holm (3), Wiede (1), Michalczik (1)

Tore für Presov: Caballero Hernandez (6), Santos (4), Linhares de Souza (4), Kasatkin (3), Souza Pacheco (2), Kuran (2), Michalka (1), Lopez Garcia (1)

Zuschauer: 2025

HBC Nantes - TBV Lemgo Lippe 27:28 (10:12)

Tore für Nantes: Briet (5), Rivera Folch (4/3), Minne (4), Portela (3), Lazarov (3/1), Monar (3), Damatrin-Bertrand (1), Ovnicek (1), Cavalcanti (1), Pechmalbec (1), Balaguer Romeu (1)

Tore für Lemgo: Carlsbogard (7), Zerbe (6), Hutecek (4), Elisson (4/3), Schwarzer (2), Guardiola (2), Reitemann (1), Johannesson (1), Suton (1)

Zuschauer: 4796