Erfolgreiche Premiere der Matchplan-Konferenz 2024 an der Deutschen Sporthochschule Köln

Die erste "Matchplan-Konferenz" wurde geleitet von Gastgeber Professor Dr. Daniel Memmert, dem geschäftsführenden Leiter am Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, TV-Moderatorin Franzi Müllers führte durchs Programm.
Dessen Höhepunkt waren Vorträge der Profitrainer Daniel Thioune (Fortuna Düsseldorf) und Thomas Letsch (vergangene Saison beim VfL Bochum) über innovative Coaching- und Trainingsmethoden. Doch auch "Leadership", emotionale Führung, Belastungssteuerung und Standardsituationen waren Schwerpunkte der Veranstaltung, die zudem interaktive Workshops bot.
Eine Podiumsdiskussion rundete das Ganze ab. Durch die Vernetzung der Studierenden mit den Experten wurde praxisnahe Unterstützung ermöglicht, zudem neue Impulse im Profi-, Amateur- und Jugendfußball gesetzt.