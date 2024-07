Erfolgreiche Klage: Rapid startet ohne Punktabzug in die neue Saison

Das Ständige Neutrale Schiedsgericht der Bundesliga hat am heutigen Dienstag zur Klage des SK Rapid gegen den ausgesprochenen Punktabzug aufgrund von sicherheitsrelevanten Vorgängen getagt und dabei eine Entscheidung zugunsten der Wiener getroffen. Der ausgesprochene Abzug von zwei Zählern zum Start der neuen Saison wurde aufgehoben.

Der SK Rapid feiert mit seiner Klage gegen den von der Bundesliga aufgrund von sicherheitsrelevanten Vorfällen ausgesprochenen Punktabzug zum Start der kommenden Saison einen Erfolg. Wie einer offizielle Mitteilung der Liga zu entnehmen ist, hat das Ständige Neutrale Schiedsgericht entschieden, den Abzug von zwei Punkten für die Grün-Weißen zum Start der neuen Saison zurückzunehmen. Die Hütteldorfer gehen somit ohne Minuspunkte in die kommende Spielzeit. Ein Punkt Abzug bleibt aber bedingt bestehen und kann bei erneutem Fehlverhalten ausgesprochen werden.

Gegen die ebenfalls ausgesprochenen Geldstrafen in Höhe von insgesamt 190.000 Euro für die drei Vorfälle hat Rapid hingegen keine Klage eingebracht, weshalb diese bestehen bleiben. Rapid-Präsident Alexander Wrabetz sagt zur Entscheidung: "Es ist für uns als Verein generell, aber ganz besonders für die Trainer und Mannschaft sehr wichtig, dass wir nun die Gewissheit haben, mit dem gleichen Punktestand in die Meisterschaft zu starten wie alle anderen Klubs. Für den Einsatz in dieser Causa möchte ich ganz besonders unserem Juristen-Team mit Bernhard Kotynski, Christian Podoschek und Nikolaus Rosenauer danken."

Die Grün-Weißen waren aufgrund von Vorfällen beim Wiener Derby am 25. Februar (3:0) mit dem Punktabzug bestraft worden, nachdem es zu einer Verletzung der Sicherheit bei Spielen, missbräuchlicher Verwendung von Pyrotechnik sowie diskriminierenden Fan-Sprechchören kam. Videos von Spielern sowie Verantwortlichen der Hütteldorfer hatten im Anschluss der Partie für reichlich Aufsehen und diverse Sperren gesorgt. Davor hatte es bereits im März 2023 beim Derby gegen die Austria in Wien-Favoriten (0:2) sowie beim 1:1 gegen Sturm im September 2023 die beiden ersten "schwerwiegenden Vorfälle" gegeben.

Die Wiener betonten, "unabhängig von der heutigen Entscheidung selbstverständlich weiter an der Verbesserung der Stadionsicherheit zu arbeiten."