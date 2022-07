Erfolgreich interveniert: Manchester United schnappt sich Linksverteidiger Malacia

Statt Olympique Lyon nun also auch offiziell Manchester United: Die Red Devils haben mit Tyrell Malacia (22) einen neuen Linksverteidiger verpflichtet.

Wie bereits übereinstimmend berichtet worden war, hat der 1,69 Meter große Malacia, der von Feyenoord Rotterdam kommt, beim englischen Rekordmeister einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Außerdem gibt es eine Option, diesen Kontrakt noch um eine weitere Saison zu verlängern.

"Es ist ein unglaubliches Gefühl, sich Manchester United anzuschließen", wird der 22-Jährige (fünf A-Länderspiele für die Niederlande) in der Vereinsmitteilung zitiert, der eigentlich schon mit Olympique Lyon einig gewesen war. Doch die Red Devils intervenierten erfolgreich und haben einen neuen Linksverteidiger, der sich auch auf Landsmann Erik ten Hag freut: "Er ist ein toller Trainer."

Im Old Trafford wird sich Malacia, der dem Vernehmen nach etwa 15 Millionen Euro kosten soll, auf seiner Position gegen Luke Shaw oder Alex Telles behaupten müssen. Was laut United-Sportdirektor John Murtough für ihn spricht: "Tyrell ist sehr dynamisch und hat in seinem Alter schon jede Menge Erfahrung."

Unter Neu-Trainer ten Hag ist Malacia Manchester Uniteds erster Neuzugang.