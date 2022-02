Erfolgloses Werner-Spektakel und Kernsanierung im Keller: Das bringt der 21. Spieltag

In Bremen könnten viele Tore fallen, im Tabellenkeller herrscht Betrieb - und Fortuna Düsseldorf will einen Negativrekord verhindern. Der 21. Zweitliga-Spieltag im Überblick ...

Relegations-Erinnerungen in Nürnberg

Nürnberg gegen Ingolstadt - eine Paarung, die mittlerweile auch außerhalb Bayerns Erinnerungen weckt. In einem hochdramatischen Relegations-Rückspiel rettete sich der FCN 2020 durch ein Tor in letzter Sekunde vor dem Abstieg in die 3. Liga. Verschaffen sich die Schanzer am Freitagabend zumindest ein wenig Genugtuung? Die letzten vier Ligaspiele gegen den Club hat Ingolstadt zumindest nicht verloren - und das 0:0 im Hinspiel war eines von nur zwei Auswärtsspielen in der laufenden Saison, in denen Nürnberg kein eigenes Tor gelang.

Die Null steht: Defensiver Abnutzungskampf auf der Ostalb?

Die Null steht bei Hannover 96 im Jahr 2022. Seit der Winterpause haben die Niedersachsen in keinem ihrer drei Pflichtspiele ein Gegentor kassiert. Deutet sich am Freitagabend in Heidenheim ein Kampf der Abwehrreihen an? Schließlich stellt der FCH traditionell eine der stabilsten Defensiven der 2. Liga, hat aktuell die fünftwenigsten Gegentore kassiert.

Ein Fußballfest vor 68 Jahren

Wenn es so zugeht wie beim letzten Mal auf Schalke, dann dürfte das Aufeinandertreffen zwischen Schalke 04 und Jahn Regensburg am Samstag ein echtes Fußballfest werden. Im bislang einzigen in Gelsenkirchen ausgetragenen Duell der beiden Mannschaften führte Schalke zunächst mit 3:0, dann Regensburg bereits zur Pause mit 4:3. Am Ende setzte sich doch Schalke mit 6:4 durch. Eine persönliche Erinnerung an dieses Spiel werden aber nur wenige Zuschauer haben: Es fand am 1. September 1954 statt.

Werner gegen Eichner: Torreich, aber erfolglos

Torreich könnte es auch beim Duell zwischen Bremen und Karlsruhe zugehen. Bislang trafen Werder-Coach Ole Werner und KSC-Trainer Christian Eichner dreimal aufeinander, immer fielen mindestens vier Tore. Kurios: Werners Team traf dabei immer mindestens doppelt, holte in den drei Spielen aber nur einen einzigen Punkt.

Kernsanierung im Keller: Sandhausen hofft auf den ersten Heimsieg

Mehr Abstiegskampf geht kaum: Das direkte Aufeinandertreffen zwischen dem 16. aus Sandhausen und dem 17. aus Aue verspricht eine Menge Spannung - und womöglich einen runderneuerten Gastgeber. Alleine am "Deadline Day" verzeichnete der SVS vier Zugänge und drei Abgänge. Reicht die Kernsanierung, um den ersten Heimsieg der Saison einzufahren? Außer dem FSV Frankfurt 2011/12 stiegen alle Teams ab, die bis zum zehnten Heimspiel nicht gewannen.

St. Paulis Suche nach der verlorenen Erfolgsspur

Den Weg zurück in die in den letzten zwölf Monaten fast schon angestammte Erfolgsspur sucht der FC St. Pauli. Im Abendspiel gegen den SC Paderborn will der Zweitplatzierte zumindest über Nacht die Tabellenspitze zurückerobern, muss dafür aber die Negativserie von zuletzt vier Spielen in Folge ohne Sieg beenden. Auch beim Gegner sieht die Bilanz der letzten Wochen alles andere als gut aus: Paderborn gewann nur eines der letzten sieben Ligaspiele.

Spitzenspiel am Böllenfalltor: Honsaks gute HSV-Erinnerung

Das Spitzenspiel des Spieltags bestreitet Aufstiegsaspirant Hamburg am Sonntagmittag bei Überraschungs-Tabellenführer Darmstadt 98. Besonders gute Erinnerungen an den HSV dürfte SVD-Angreifer Mathias Honsak haben. Bei seinem Zweitligadebüt 2018 gewann er mit Holstein Kiel gegen die gerade abgestiegenen Hamburger und erzielte das Tor zum 3:0-Endstand. Sein Trainer damals: Tim Walter.

Ostalgie und das bessere Ende für Dynamo

Die Wiederauflage eines Klassikers der DDR-Oberliga steigt ebenfalls am Sonntag. Insgesamt 50-mal standen sich Dynamo Dresden und Hansa Rostock in der höchsten Spielklasse der DDR gegenüber - häufig mit dem besseren Ende für den achtmaligen Meister Dynamo. In der 2. Bundesliga gab es erst fünf Aufeinandertreffen, auch hier klar zu Gunsten der Dresdner. Noch kein einziger Sieg für Rostock steht im Unterhaus zu Buche.

Negativrekord winkt: Düsseldorfs miserabler Rückrundenauftakt

Außerdem: Zwei gegenläufige Trends beim Duell Kiel gegen Düsseldorf. Während Holstein trotz teils schwerer Gegner zuletzt viermal in Folge ungeschlagen blieb, ist die Fortuna mit drei Niederlagen ohne Tor miserabel in die Rückrunde gestartet. Verlieren die Rheinländer wieder ohne eigenen Torerfolg, würden sie sich zum Karlsruher SC gesellen, der 2019/20 als bisher einziges Team zum Rückrundenauftakt vier Partien ohne Punkt und Tor vollbrachte.