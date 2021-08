"Erfolg hat, wer andere erfolgreich macht": Flicks Aussagen im Überblick

Hansi Flick hat im Rahmen einer Pressekonferenz seine Ideen als Bundestrainer vorgestellt. Auch zur Zukunft von Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng äußerte er sich.

Am Dienstag hat sich Hansi Flick erstmals als Bundestrainer den Fragen der Medienvertreter gestellt. Auf der Baustelle des neuen DFB-Campus sprach er über...

… den Umgang mit der hohen Erwartungshaltung: "Es ist ganz normal, dass die Erwartungen groß sind. Die Fußballnation Deutschland ist Erfolg gewöhnt. Den Anspruch haben mein Team und ich, dass wir in Zukunft erfolgreich sind. Alles, was jetzt kommt, hat nichts mit dem zu tun, was war."

… seine Herangehensweise: "Man kennt das vom Pokern: Ich gehe All-In. Das bedeutet für mich, dass man alles gibt, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Das ist für mich wichtig, das sind die Dinge, die wir vorleben wollen und die wir erwarten."

…die Spielweise, die er als Bundestrainer implementieren will: "Wer Bayern München in den letzten eineinhalb Jahren verfolgt hat, weiß, für welche Art Fußball ich stehe. Ich erwarte, dass wir aktiv sind. Ich möchte, dass wir die Initiative ergreifen. Die EM hat gezeigt, dass wenn man früh und gemeinsam attackiert, dass dann der Weg zum gegnerischen Tor kürzer ist. Wenn man versucht, schnell umzuschalten, hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit auf Erfolg."

Im Ausland hat man den deutschen Fußball dafür bewundert. Hansi Flick über die Ballbesitz-Philosophie

...den Prozess, diese Spielweise umzusetzen: "Es hilft, dass ich viele Spieler schon kenne. Die Art und Weise, wie man Fußball spielt, ist immer abhängig von der Philosophie des Trainers. Bei uns war das bislang die Ballbesitz-Philosophie. Im Ausland hat man den deutschen Fußball dafür bewundert. Erfolg hat, wer andere erfolgreich macht. Dafür will ich stehen, aber dafür soll auch jeder einzelne stehen, indem man die anderen unterstützt und pusht. Wir wollen alles dafür geben, damit unsere Spieler Top-Fußball zeigen können. Da müssen wir gemeinsam eng beieinander stehen. Jeder einzelne Spieler braucht viel Selbstvertrauen. Es ist wichtig, dass man ihnen Selbstvertrauen gibt, indem man gemeinsam Spaß und Freude hat. Wenn jeder für den anderen mitdenkt, sind wir auf einem guten Weg. Dann werden wir wieder eine Mannschaft sehen, die Spaß macht."

...den Unterschied zwischen der Arbeit als Vereins- und Nationaltrainer: "Als Nationaltrainer kann man die Spieler selbst auswählen, das ist ein Vorteil. Aber die Arbeit mit der Mannschaft unterscheidet sich nicht großartig. Natürlich hat man hat weniger Zeit. Es hängt auch viel Drumherum dran, die U-Mannschaften, die Zukunft des Verbands. Das sind Dinge, die mich wahnsinnig interessieren. Das geht aber alles nur in Zusammenarbeit mit den Vereinen, wir müssen gut miteinander kommunizieren, damit wir die besten deutschen Spieler noch einen Tick besser machen."

...seine größte Herausforderung als Bundestrainer: "Wir haben jetzt noch sechs Abstellungsperioden bis zur WM, das ist wenig Zeit. Wir müssen direkt anfangen, die Spieler mitzunehmen, auch zwischen den Länderspielen im Austausch sein. Das sind die Dinge, die wir angehen müssen."

Weltspitze? "Es wird nicht von heute auf morgen gehen"

...seine größte Motivation im neuen Job: "Mit den besten Spielern Deutschlands zusammenarbeiten zu können. Man will immer Erfolg haben, das ist die Motiavtion, um alles zu geben. Das wird mein Team tun, um einen attraktiven, begeisternden und erfolgreichen Fußball zu spielen. Man kann Erfolg nicht garantieren, aber man kann alles dafür tun, dass man Top-Leistungen abrufen kann. Die herauszukitzeln, das motiviert mich."

...die Entfernung der Nationalmannschaft von der Weltspitze: "Im Moment sind wir Zwölfter auf der Weltrangliste. Das Ziel ist, wieder heranzukommen an die Spitze. Es wird mit Sicherheit nicht ganz einfach, aber wir haben enorme Qualität, von daher wird es nicht von heute auf morgen gehen. Aber wir werden alles dafür tun, dieses Ziel bald erreichen zu können."

...die Ansatzpunkte in der Nachwuchsproblematik des DFB: "Das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe von Verband und Vereinen, wir können nur unterstützen und wollen uns einbringen. Es wird viel über fehlende Talente gesprochen, aber es gibt manchmal Talente, die rauskommen und man denkt: Wo kommt der denn her? Das war jetzt mit Jamal Musiala so und so wird es auch in Zukunft wieder sein."

...die Chancen von Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng in der Nationalmannschaft: "Die besten Spieler werden eingeladen. Wenn sie Top-Leistungen bringen, wozu sie in der Lage sind, dann sind sie auch Teil dieser Mannschaft."

...Mario Götze und Marco Reus: "Ich freue mich für Mario, dass er in Eindhoven wieder in die Spur gefunden hat. Marco Reus ist für mich einer der besten Spieler auf seiner Position."

...die Schlüsse, die er bei der EM aus den Auftritten von Spanien und Italien gezogen hat: "Man hat die Intensität im Spiel gesehen. Die Leidenschaft war begeisternd. Man hat versucht, den Gegner frühzeitig unter Druck gesetzt. Frühe Ballgewinne waren ein Mittel, das oft zum Erfolg geführt hat. Auch Standardsituationen, deshalb haben wir Mads (Buddgereit, neuer Standard-Trainer; d.Red.) jetzt dabei.

...den Austausch mit Joachim Löw: "Wir haben lange telefoniert. Es wird noch eine Gelegenheit geben, sich noch mal persönlich auszutauschen. Er wird jetzt aber erstmal durchatmen, das hat er auch verdient. Dann werden wir wieder Kontakt haben und vielleicht auch mal schön Essen gehen."