Erfolg für Spielervermittler gegen FIFA

Schwerer Schlag für die FIFA: Nach kicker-Informationen hat das Landgericht (LG) Dortmund eine einstweilige Verfügung gegen das neue Spielervermittlerreglement erlassen.

Folglich dürfen weder FIFA noch der DFB, also der Stellvertreter des Weltverbandes auf nationaler Ebene, das neue Vermittlerrecht anwenden. Allerdings handelt es sich dabei um eine vorläufige einstweilige Verfügung. DFB und FIFA können nun in Dortmund Rechtsmittel einlegen, bis dato ist dort noch kein Hauptsacheverfahren anhängig. Geklagt hatten die Spielerberater Ralf Bockstedte und Michael Frank. Das LG soll dabei einen Verstoß gegen das Kartellverbot als Begründung für die einstweilige Verfügung sehen. Mit einer offiziellen Bestätigung ist in Bälde zu rechnen.

Das neue Vermittlerreglement war kürzlich eingeführt worden und umtreibt die Beraterbranche seit Jahren. Unter anderem, weil die FIFA Provisionsobergrenzen einführen sowie Mehrfachparteienvertretungen einschränken will. Die öffentlichen und halb-öffentlichen Scharmützel führten sogar so weit, dass die Agenten-Lobbyvereinigung "The Football Forum" (TFF) mit Sitz in Zürich den FIFA-Vorständen mit der US-Justiz drohte. Im TFF-Board sitzen mit Jorge Mendes, Jonathan Barnett oder Roger Wittmann einflussreiche Branchengrößen.

Wittmanns Agentur Rogon betreibt parallel ein Verfahren gegen das alte Reglement, das jüngst vor dem Bundesgerichtshof BGH in Karlsruhe besprochen wurde. Gegen die neuen Regeln ist auch ein Verfahren vor dem internationalen Sportgerichtshof CAS sowie einem Gericht in Utrecht in den Niederlanden anhängig. Zudem hatte das Landgericht Mainz ein Verfahren für eine Klage gegen den Weltverband ausgesetzt und ein sogenanntes Vorabentscheidungsverfahren an den Europäischen Gerichtshof EuGH in Luxemburg gerichtet.

In dem Rechtsstreit geht es um Milliarden. Alleine für internationale Transfers wurden 2022 beinahe 600 Millionen Euro an Beraterprovisionen gezahlt. Die Summe für Wechsel und Vertragsverlängerungen innerhalb der nationalen Verbände dürfte noch einmal deutlich höher liegen.