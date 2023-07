Erfolg am Stufenbarren: Seitz erturnt 25. Titel

Bei den deutschen Turn-Meisterschaften hat Turnerin Elisabeth Seitz ein kleines Jubiläum gefeiert. Am Stufenbarren holte die 29-Jährige ihren bereits 25. nationalen Titel.

Elisabeth Seitz hat bei den deutschen Turn-Meisterschaften in Düsseldorf ihren 25. nationalen Titel gewonnen. Zwei Tage nach dem Erfolg im Mehrkampf holte die 29 Jahre alte Rekordmeisterin am Samstag in Düsseldorf Gold am Stufenbarren mit 14,200 Punkten. In einem hochkarätig besetzten Finale setzte sich die EM-Dritte gegen Sophie Scheder aus Chemnitz, die auf 13,666 Punkte kam, durch. Rang drei sicherte sich die Chemnitzerin Pauline Schäfer-Betz mit 13,066 Zählern.

"Ich freue mich auch über diesen Titel zu 100 Prozent", versicherte Elisabeth Seitz, "ich wusste, wenn ich durchturne, gewinne ich". Schon vor dem Abschlusstag mit den Finalteilnahmen am Schwebebalken und Boden blickte sie voller Vorfreude auf das Ende der Titelkämpfe. "Am Montag schraube ich so weit zurück wie möglich. Der Weg wird wahrscheinlich Sonntagabend ins Bett gehen und Montag aufs Sofa", sagte sie.

Zuvor hatte Mia Neumann aus Dresden die Entscheidung am Sprung gewonnen. Die 19-Jährige siegte mit 12,316 Punkten vor der Chemnitzerin Karina Schönmaier (12,300) und Salina Bousmayo aus Düsseldorf (12,299).

