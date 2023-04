Erfinder der Knappenschmiede: Menze und sein Projekt fürs Leben

Er trat 1991 beim FC Schalke seinen Dienst an, um die Nachwuchsabteilung zu entwickeln, für Bodo Menze wurde daraus ein Projekt fürs Leben. Nun feiert der Erfinder der Knappenschmiede seinen 70. Geburtstag.

Rein zufällig kreuzen sich an diesem sonnigen Nachmittag die Wege von Bodo Menze und Norbert Elgert auf dem Klubgelände. Der eine, Menze, will gerade in die Geschäftsstelle des FC Schalke 04 gehen, der andere, Elgert, kommt just in dem Moment aus dem Epizentrum der Gelsenkirchener heraus. Schnell entsteht ein kurzes Pläuschchen über das, was Elgert mit seiner Schalker U 19 ein paar Tage zuvor erreicht hat, nämlich den Einzug ins DFB-Pokal-Finale, und was er am 30. April nun erreichen will, den Pokalsieg. Elgert und Menze kennen sich schon viele Jahre. Und es ist sicher nicht zu weit hergeholt, wenn man konstatiert: Ohne den einen wäre die Karriere des anderen vermutlich anders verlaufen.

Seit dem 1. April 1991 besaß Menzes Arbeitsvertrag mit dem FC Schalke 04 Gültigkeit. Sein Auftrag damals: Als erster hauptamtlicher Jugendkoordinator des Vereins sollte er die Nachwuchsabteilung mit neuen Ideen und klaren Strukturen auf Vordermann bringen. Besonders im administrativen Bereich haperte es, vor allem deshalb, weil die ehrenamtlichen Mitarbeiter in ihrer freien Zeit nicht das leisten konnten, was eigentlich notwendig gewesen wäre. Menze, der an diesem Donnerstag seinen 70. Geburtstag feiert, konnte seinerzeit nicht ahnen, was sich daraus entwickeln würde: Ein Projekt fürs Leben.

Nur eine Mauer von der Glückauf-Kampfbahn entfernt

Menze gilt als der Erfinder der Knappenschmiede. Jener Jugendakademie, die sich im Laufe der Jahre zu einer der besten in Europa mauserte. An den genauen Ursprung des Namens kann sich Menze nicht mehr erinnern - es muss aber Ende der 90er Jahre gewesen sein, als die allseits beliebten königsblauen "Knappenkids-Camps" die Vorlage für die Bezeichnung Knappenschmiede lieferten. Dass dieser Talentschuppen einmal sehr viele namhafte Profis hervorbringen würde, war bei Menzes Amtsantritt natürlich nicht abzusehen gewesen, gleichwohl war und ist das Renommee der Schalker Nachwuchsabteilung auch auf die leidenschaftliche Arbeit Menzes und seiner Crew zurückzuführen. "Das war damals ja keine One-Man-Show", betont Menze: "Es bildete sich schnell eine gute Mannschaft von Trainern, Betreuern und anderweitigen Mitarbeitern, die zusammenpasste."

Mit Blick auf die Symbiose zwischen Schalke und Menze war es sicherlich von Vorteil, dass durch die Adern des gebürtigen Gelsenkircheners schon seit seinem ersten Atemzug in gewisser Weise königsblaues Blut fließt. Sein Elternhaus, das am 20. April 1953 gleichzeitig sein Geburtshaus war und in dem er bis zu seinem Umzug in die Nachbarstadt Gladbeck fast ein halbes Jahrhundert lang wohnte, stand sehr dicht an der altehrwürdigen Glückauf-Kampfbahn. "Unser Haus und den FC Schalke trennte nur eine Mauer", erinnert sich Menze, der nicht lange brauchte, um diese Mauer zu überwinden.

Bodo Menze im Jahr 2021 im Schalker Trainingslager. imago images/RHR-Foto

Bald geht er ins 60. Jahr seiner Vereinsmitgliedschaft, besonders stolz ist er darauf, mehr als ein Viertel der 1904 begonnenen Klubgeschichte als Mitarbeiter die Geschicke des Vereins mitgelenkt zu haben. Auf Schalke hat nur noch eine Person ein noch immer gültiges Arbeitspapier, die dieses unterschrieb, als Menze noch nicht dort angestellt war. Sein Rezept für 32 Jahre Schalke 04? "Viel Geduld, Diplomatie, Loyalität, im Zweifel eine gewisse Zurückhaltung und stets ein offenes Ohr."

Menze holte auch Trainer Elgert zu den Knappen

Menze hat stets versucht, im Jugendbereich Konstanz walten zu lassen. Das, sagt er, sei vom ersten Tag an sein großes Bestreben gewesen. Ihm fällt es leicht, gleich zwei leuchtende Beispiele zu nennen. Er machte Manfred Dubski 1992 zum Trainer der B-Junioren, der Ex-Profi blieb dies 16 Jahre lang, die Krönung war der Gewinn der deutschen B-Jugend-Meisterschaft 2002. Zu einer wahren Ikone im Nachwuchstrainerbereich avancierte Elgert. Durch die Schalker Schule des hoch angesehenen U-19-Coaches gingen Spieler wie die vier 2014er Weltmeister Manuel Neuer, Julian Draxler, Mesut Özil und Benedikt Höwedes.

Allen voran Elgert, den Menze 1996 vom FC Rhade zu den Knappen lotste, ließ Menzes Schalker Nachwuchsprojekt zu einer Erfolgsgeschichte werden. Umgekehrt war es Menzes feinem Gespür zu verdanken, dass er sich um Elgert bemühte und ihn von einem Engagement überzeugte. "Ich habe damals den Kontakt zu ihm gesucht und war schnell überzeugt, mein Bauchgefühl hat sofort gestimmt", sagt Menze rückblickend. Elgert holte dreimal die deutsche U-19-Meisterschaft (2006, 2012, 2015), am 30. April kann er nach 2002 und 2005 erneut deutscher A-Junioren-Pokalsieger werden.

Vielleicht treffen sich Menze und Elgert kurz danach ja wieder zufällig vor der S04-Geschäftsstelle. Wäre doch schön für sie, wenn sie sich gegenseitig nachträglich gratulieren könnten - zum 70. Geburtstag respektive zum dritten Pokalsieg als U-19-Trainer.

Die ganze Story über Bodo Menze lesen Sie in der aktuellen Montagsausgabe des kicker (auch als eMagazine). Darin geht es auch um Menzes Weg auf Schalke nach seinem Ende als Jugendmanager sowie um seine erste Begegnung mit Rudi Assauer. Zudem sagt der aktuelle Sportvorstand Peter Knäbel, warum Menschen wie Menze unabdingbar für einen Verein wie Schalke 04 sind.