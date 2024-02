Erfahrung von 103 Bundesliga-Spielen: Stafylidis unterschreibt in Rostock

Konstantinos Stafylidis wird in der Rückrunde für den FC Hansa Rostock auflaufen. Der 30-jährige Grieche unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer und soll mit seiner Erfahrung dabei helfen, die Kogge in der 2. Bundesliga zu halten.

Heuert erstmals in seiner Karriere in der 2. Bundesliga an: Konstantinos Stafylidis. DeFodi Images via Getty Images

Der FC Hansa Rostock hat noch einmal nachgelegt und einen dritten Neuzugang in diesem Winter präsentiert. Nach Stürmer Sveinn Aron Gudjohnsen vom IF Elfsborg Boras und Torwart Marko Johansson, der per Leihe vom Hamburger SV kam, unterschreibt auch Linksverteidiger Konstantinos Stafylidis beim Zweitligisten. Der 30-Jährige stand zuletzt in Bochum unter Vertrag und war seit Sommer vereinslos gewesen. Sein Arbeitspapier in Rostock läuft bis zum 30. Juni 2024.

Der Grieche, der mit der Rückennummer 3 auflaufen wird, bringt die Erfahrung von insgesamt 103 Bundesliga-Einsätzen für Bayer Leverkusen (1), den FC Augsburg (52), die TSG Hoffenheim (7) und den VfL Bochum (43) mit. Außerdem sammelte er in seiner Laufbahn mit Stoke City bereits fünf Spiele in der Premier League, 38 Partien in Englands zweiter Liga beim FC Fulham und 37 Einsätze für PAOK Saloniki im griechischen Oberhaus.

"Griffige, intensive Spielweise passt sehr gut" zu Rostock

Schon bald dürfte der 32-malige griechische Nationalspieler auch in der 2. Bundesliga seine ersten Spuren hinterlassen. Dort soll er helfen, die Kogge, die sich tief im Abstiegskampf befindet, in der Liga zu halten. "Konstantinos Stafylidis bringt sehr viel Erfahrung mit nach Rostock und wird als vielseitig einsetzbarer Spieler zu uns kommen", freut sich Kristian Walter über den Neuzugang.

Der Sport-Direktor der Rostocker erklärte: "Er ist sehr variabel, kann in der Abwehr auf beiden Außenpositionen oder auch im defensiven Mittelfeld spielen. Er lebt von einer sehr griffigen und intensiven Spielweise, die sehr gut zum FC Hansa passt." Außerdem verfüge Stafylidis über "einen fokussierten Charakter" und bringe damit insgesamt "sehr gute Voraussetzungen" mit, "um gemeinsam das Saisonziel zu erreichen" - den Klassenerhalt.

Am Freitag soll Stafylidis in das Mannschaftstraining einsteigen. Ob der Routinier bereits für das Gastspiel in Hannover am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) eine Option ist, bleibt zunächst abzuwarten.