"Erfahrung und Flexibilität": Duisburg angelt sich Köpke

Der MSV Duisburg hat sich für die kommende Saison die Dienste von Pascal Köpke gesichert. Der 27-Jährige kommt vom 1. FC Nürnberg, wo es für ihn zuletzt nicht mehr lief.

Macht nach sieben Jahren in den oberen beiden Spielklassen den Schritt zurück in Liga drei: Pascal Köpke. picture alliance / Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Köpke geht damit wieder einen Schritt zurück in Liga drei, wo er für Unterhaching und Aue bereits zwischen 2013 und 2016 zum Zug kam und in 50 Einsätzen 23 Treffer erzielte. Nach einem dreijährigen Aufenthalt bei Hertha BSC stand er die letzten drei Jahre beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag, für den er insgesamt 30 Zweitliga-Einsätze verbuchte. In der abgelaufenen Spielzeit kam er jedoch lediglich zu sieben Kurzeinsätzen.

In Duisburg erhält Köpke einen Vertrag für die kommende Saison mit Option. Er wird mit der Rückennummer 14 auflaufen.

Beim Klub aus NRW freut man sich auf einen Spieler, der in Liga eins und zwei bereits nachgewiesen habe, "dass er einer Mannschaft sofort weiterhelfen kann. Er hat uns vom ersten Moment an in unseren Gesprächen signalisiert, dass er Bock auf die Aufgabe hat und dass er beweisen möchte, dass er gut genug ist, um einer Mannschaft mit seinen Qualitäten weiterzuhelfen." Zudem sei er ein "sehr demütiger Mensch und Spieler, der für die Mannschaft hart arbeiten wird“, so Duisburgs Cheftrainer Torsten Ziegner gegenüber den Vereinsmedien.

Ralf Heskamp, Geschäftsführer Sport beim MSV, ergänzt: "Pascal passt mit seinen 27 Jahren perfekt in die Altersstruktur, die wir uns für unseren Kader vorgestellt haben. Als Mittelstürmer, der in den ersten drei Ligen unterwegs war, bringt er zudem eine Menge Erfahrung und Flexibilität mit, die uns in der neuen Spielzeit helfen wird."

Für Köpke selbst seien die "super" Gespräche mit Ziegner und Heskamp mitentscheidend für den Wechsel zum MSV gewesen. "Ich habe Bock, gemeinsam mit der Mannschaft hier, bei diesem coolen Traditionsverein, anzupacken und etwas zu bewegen."

Nach den Verpflichtungen von Santiago Castaneda und Thomas Pledl ist Köpke Neuzugang Nummer drei in Duisburg.