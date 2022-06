"Erfahrung, Kompetenz und Leidenschaft" - Stefan Krämer übernimmt in Meppen

Der SV Meppen hat seinen neuen Trainer vorgestellt: Stefan Krämer hat künftig beim SVM das Ruder in der Hand.

Die nächste Trainerentscheidung in der 3. Liga ist gefallen. Meppen präsentiert Krämer als neuen Coach und damit den Nachfolger des kürzlich entlassenen Rico Schmitt. Mit 261 Spielen an der Seitenlinie von Arminia Bielefeld, Energie Cottbus, Rot-Weiß Erfurt, KFC Uerdingen und 1. FC Magdeburg ist Krämer nach Pavel Dotchev der erfahrenste Trainer der dritten Liga. Hinzu kommen noch 22 Spiele in der zweiten Liga. Zuletzt betreute der 55-Jährige den belgischen Erstligisten KAS Eupen.

"Ehrlicher, gradliniger und leidenschaftlicher Fußball"

„Nach intensiven Gesprächen sind wir zum Entschluss gekommen, dass Stefan Krämer der richtige Cheftrainer für uns ist", erklärt Sportvorstand Heiner Beckmann in der Pressemitteilung über Krämer, der 2013 mit Bielefeld in die zweite Liga aufstieg. Beckmann führt aus: "Er passt mit seiner Erfahrung, Kompetenz und Leidenschaft perfekt in unser Anforderungsprofil."

Krämer kündigt an: "Ich möchte eine Mannschaft formen, die unseren Fans ehrlichen, gradlinigen und leidenschaftlichen Fußball bietet. Wir müssen von Tag eins hart arbeiten, um unsere gemeinsamen Ziele in einer starken 3. Liga zu erreichen." Ihm gefällt besonders an seiner neuen Aufgabe, dass die Emsländer ein "absoluter Traditionsverein" sind. "Die Menschen hier in der Region haben eine hohe Identifikation mit dem Emsland und dem SVM", so Krämer.