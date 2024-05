Erfahrung für die linke Seite: Nürnberg verpflichtet Danilo Soares

Der 1. FC Nürnberg hat nach Casper Jander seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Danilo Soares kommt ein erfahrener Linksverteidiger nach Franken.

Dass sich die Wege von Danilo Soares und dem VfL Bochum in diesem Sommer trennen würden, war durchaus zu erwarten. Der Brasilianer spielte trotz seiner Erfahrung von 59 Partien in der Bundesliga in den letzten Monaten sportlich keine Rolle mehr beim Beinahe-Absteiger. Seinen letzten Einsatz hatte Danilo Soares, der seit 2017 im Ruhrgebiet spielte, am 16. Spieltag beim 0:4 in Leverkusen. Zuletzt im Kader stand er Ende Januar.

Sein Vertrag lief nach dieser Saison aus - und nun hat sich der 1. FC Nürnberg seine Dienste gesichert. Ein Transfer, der durchaus Sinn macht, verfügen die Franken nach dem Abgang von Nathaniel Brown (nach Frankfurt) und dem Kreuzbandriss des zuletzt ausgeliehenen Tim Handwerker über keinen linken Verteidiger. Diese Lücke soll Danilo Soares nun schließen, dabei laut Nürnbergs Sportdirektor Olaf Rebbe aber "noch einen jungen an seine Seite" bekommen.

Einjahresvertrag mit Option

Danilo Soares bringe laut Rebbe zudem "genau das Profil mit, das wir gesucht haben", der Brasilianer kenne "den deutschen Fußball und die 2. Liga sehr intensiv". Nach sieben Jahren in Bochum freut sich der 32-Jährige nun auf ein "neues Abenteuer" am Valznerweiher. Dieses ist zunächst auf ein Jahr ausgelegt, zudem sicherte sich der Club die Option auf ein weiteres Vertragsjahr. "Ich will der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen, sie auf und neben dem Platz unterstützen und in der kommenden Saison mitanpacken", wird Danilo Soares weiter zitiert.

Nach Casper Jander ist der Linksfuß der zweite Sommerneuzugang des 1. FC Nürnberg, einige weitere dürften ob des großen Umbruchs in den nächsten Wochen folgen. Ebenfalls am Mittwoch verkündeten die Franken, dass Joti Chatzialexiou neuer Sportvorstand wird.