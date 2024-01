Erfahrung für den Angriff von Freiburg II

Der abgeschlagene Tabellenletzte der 3. Liga SC Freiburg II hat sich mit Johannes Wurtz verstärkt. Der 31-jährige Angreifer kommt in seiner Laufbahn auf zwei Bundesliga-Einsätze, 148 (18 Treffer) in der 2. Bundesliga und 115 (23 Treffer) in der 3. Liga. Zuletzt ging Wurtz in Finnland für den FC Honka Espoo auf Torejagd.