Erfahrung für das Unterfangen Klassenerhalt: MSV Duisburg im Check

Abstieg korrigiert - und nun? Der MSV Duisburg ist zurück und wird gleich wieder als Abstiegskandidat gehandelt. Drei Neuzugänge sollen mit ihrer Erfahrung helfen, dass es nicht gleich wieder nach unten geht.

Wie lief die vergangene Saison?

2021/22 lief für Duisburg perfekt! Der MSV hat sich nach dem sang- und klanglosen Abstieg 2020/21 mit nur sieben Zählern umgehend im Oberhaus zurückgemeldet. Als Vizemeister der 2. Liga hatten die Zebra-Frauen 13 Zähler mehr auf dem Konto als RB Leipzig.

Was war auf dem Transfermarkt los?

Einiges. Neun Abgänge hat der MSV zu verzeichnen, darunter fünf Stammspielerinnen. In der Defensive gilt es für Teamchef Nico Schneck vor allem Brenna Ochoa und Meg Brandt zu ersetzen, die serbische Nationalspielerin Marija Ilic soll die Lücke schließen. Ebenso Sarah Freutel, die drei Jahre nach ihrem Karriereende bei der SGS Essen nun wieder ihre Erfahrung von 158 Bundesliga-Spielen auf dem Platz einbringen will. Offensivspielerin Selina Vobian, mit neun Toren zusammen mit Melissa Ugochukwu Top-Torschützin des MSV, hat sich zu Liga-Konkurrent SC Freiburg verabschiedet. Dafür hat sich Duisburg die Dienste von Dörthe Hoppius gesichert, die von Absteiger SC Sand kommt, schon 2018/19 in Wedau aufgelaufen war und da acht Treffer markiert hatte.

Weitere Informationen Zum Kader

Auf wen kommt es besonders an?

In der Abwehr steht Vanessa Fürst im Fokus. Die 21-Jährige, die schon 67-mal in der Bundesliga am Ball war, war in der vergangenen Saison die Dauerbrennerin, lief in allen 26 Spielen auf und fehlte keine Minute. Davor sind die Neuzugänge Marija Ilic und Sarah Freutel sowie Kapitänin Yvonne Zielinski (121 Bundesliga-Spiele) mit ihrer Erfahrung gefragt. Dörthe Hoppius soll das Angriffsspiel ankurbeln, in dem Melissa Ugochukwu und Alexandria Hess nachweisen müssen, dass sie auch eine Liga höher treffsicher sind.

Wie sieht das Startprogramm aus?

Leverkusen (18.9., H), Potsdam (25.9., A), FC Bayern (2.10., H)

Was sagt die Expertin?

"Gekommen, um zu bleiben?", fragt sich kicker-Kolumnistin Verena Schweers. "Schön wäre es, aber leider stehen alle Vorzeichen auf den direkten Wiederabstieg."