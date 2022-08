"Erfahrung, die wir uns gewünscht haben": MSV verpflichtet Girth

Der MSV Duisburg ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer in Braunschweig fündig geworden: Benjamin Girth löste seinen Vertrag bei der Eintracht auf und schließt sich den Zebras an.

Bereits Anfang August wurde über einen Wechsel von Benjamin Girth zum MSV Duisburg spekuliert. Nachdem die Zebras durch die Auflösung des Kontraktes von Rudy Ndualu wieder finanziellen Spielraum hatten, nahmen sie Girth bis zum Saisonende unter Vertrag. Zuvor löste der Angreifer seinen Vertrag bei Eintracht Braunschweig nach nur einem Jahr und 22 Spielen auf, sodass die Meidericher keine Ablöse zahlen müssen. "Mit ihm haben wir unsere Offensive mit der Erfahrung verstärken können, die wir uns gewünscht haben", wird Duisburgs Geschäftsführer Sport Ralf Heskamp in der Pressemitteilung zitiert.

Er ist der typische Torjäger, eiskalt vor der Kiste. Torsten Ziegner

Der Neuzugang sei ein Stürmer, der sich überall reinwirft und sofort weiterhilft. Der 30-Jährige weiß genau, was es benötigt, um in der 3. Liga erfolgreich zu sein. Girth feierte nämlich sowohl mit dem VfL Osnabrück (2018/19) als auch in der vergangenen Saison mit Eintracht Braunschweig den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Seine Treffsicherheit stellte er auch unter Beweis: Der Angreifer traf in 74 Drittliga-Spielen 31-mal. "Er ist der typische Torjäger, eiskalt vor der Kiste, mit intensiver Präsenz im gegnerischen 16er - wo immer er regelmäßig gespielt hat, hat er genau das unter Beweis gestellt", erläutert MSV-Coach Torsten Ziegner.

Girth war gegen Essen im Stadion

Wie lange das Interesse schon besteht, verdeutlicht der Stadionbesuch des Neuzugangs beim Derby gegen Essen am 3. Spieltag. "Schön, dass es nun mit dem MSV geklappt hat", so Girth, der sich aufgrund der Atmosphäre im Heimspiel gegen RWE besonders auf die Fans freut: "Besonders das Spiel hier vor ausverkauftem Haus gegen RWE hat mir sehr imponiert."

Bereits am Donnerstag (19.30 Uhr) im Niederrhein-Pokalspiel beim Landesligisten Victoria Mennrath soll der Angreifer sein Debüt geben. In der Liga könnte er für die Zebras am Montag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) debütieren - Gegner ist der VfB Oldenburg, der ebenfalls an einer Verpflichtung von des Stürmers Interesse gehabt haben soll.