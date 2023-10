Erfahrung als Vorteil, doch Wolfsburg ist gewarnt: VfL gastiert in Leipzig

Zwischen seinen beiden Champions-League-Play-off-Duellen gegen den Pariser FC gastiert der VfL Wolfsburg in der Bundesliga am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Aufsteiger RB Leipzig. Das Highlightspiel wird in der Red Bull Arena ausgetragen.

Ein echtes Teamtraining hatte der VfL Wolfsburg bis Freitagvormittag noch nicht absolviert, stand nach dem 3:3 am vergangenen Dienstag beim Pariser FC in den Play-offs zur Champions League doch erst einmal Regeneration auf dem Plan. Sicher war zu diesem Zeitpunkt aber bereits, dass Nationaltorhüterin Merle Frohms nach ihrer im Training erlittenen Gehirnerschütterung auch das Bundesligaduell gegen RB Leipzig verpassen wird.

Im Play-off-Rückspiel gegen Paris am kommenden Mittwoch soll die 28-Jährige ebenfalls noch keine Option sein, sogar für das darauffolgende Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim könnte es eng werden. "Merle hat noch kein Training absolviert", erklärt Trainer Tommy Stroot, für den es Priorität hat, dass die Torhüterin erst einmal ihre Kopfschmerzen überwindet, um dann Stück für Stück wieder an das Torhüterspiel und die damit verbundenen Erschütterungen herangeführt zu werden. Neben den bekannten Langzeitverletzten wird auch Kristin Demann (Muskelprobleme) erst mal keine Rolle im Wolfsburger Kader spielen.

Stroot: "Es geht darum, wieder in die Kommunikation zu finden"

Mit Blick auf die vergangenen schwächeren Auftritte seines Teams in Paris und gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg (1:0) merkt Stroot an: "Es gibt Situationen, die wir besser verteidigen können. Es geht jetzt aber vor allem darum, wieder in die Kommunikation zu finden." Nach der Weltmeisterschaft und einer kurzen Vorbereitung sei es nicht selbstverständlich, dass alle teaminternen Abläufe schon wieder zu 100 Prozent funktionieren. Die Mannschaft müsse "über die Kommunikation dahin kommen", dass alle die Laufwege und Positionen der Mitspielerinnen wieder ganz genau kennen, "um die Sicherheit zu finden, auf die wir vertrauen können".

Ihre Unerfahrenheit mit diesen Kulissen und der Kommunikation in diesen Situationen könnte ein Vorteil für uns sein. Tommy Stroht, Trainer Vfl Wolfsburg

Mit RB Leipzig erwartet Stroot indes einen Gegner "den ich von der Qualität und den Strukturen her nicht als Aufsteiger sehe. Entsprechend gehen wir das Spiel auch nicht so an wie gegen Nürnberg". Vielmehr erwartet der VfL einen Gegner, "der das Potential hat, in der oberen Tabellenhälfte zu landen. Das ist ein Widerstand, der auf uns trifft, und den gilt es zu blocken", stellt Stroot klar.

Viele Zuschauer als Vorteil für den VfL?

In Leipzig sieht der Trainer eine Mannschaft, die "strukturiert arbeitet, verschiedene Systeme spielt und flexibel auf Situationen reagieren kann. Sie haben ihre Qualitäten im Umschaltspiel und im Anlaufen", führt Stroot weiter aus, der RB zudem als ein kompaktes Team mit viel Tempo beschreibt. Für Wolfsburg gelte es entsprechend, "das anzunehmen und sich in den entscheidenden Duellen durchzusetzen".

Durchaus als kleines Ass im Ärmel wertet Stroot den Umzug in die Red Bull Arena, da die Leipzigerinnen erstmals in einer solchen Spielstätte auflaufen, Wolfsburg aber auch schon vor über 90.000 Zuschauern in Barcelona gespielt hat. "Ihre Unerfahrenheit mit diesen Kulissen und der Kommunikation in diesen Situationen könnte ein Vorteil für uns sein", glaubt Stroot.