"Erfahrener Stürmer und Teamplayer": Braunschweig angelt sich Ujah

Eintracht Braunschweig hat wie erwartet den bundesligaerfahrenen Angreifer Anthony Ujah unter Vertrag genommen.

Antony Ujah stürmt künftig in Niedersachsen. Der Mittelstürmer unterschrieb bei Eintracht Braunschweig einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 mit der Option auf eine weitere Saison. Der 31-Jährige, dessen am 30. Juni ausgelaufener Vertrag beim 1. FC Union Berlin nicht verlängert wurde, heuert ablösefrei bei den Löwen an.

Ujah lief siebenmal für Nigerias Nationalteam auf und blickt auf 136 Bundesligaspiele (30 Tore) sowie 62 Zweitligapartien (24) zurück. In der vergangenen Spielzeit wurde er allerdings nur dreimal in der Bundesliga eingewechselt.

"Unsere jungen Angreifer werden von seiner Erfahrung profitieren"

"Mit Anthony bekommen wir einen erfahrenen Stürmer dazu, der mit kompletter Fitness unseren Kader in der Offensive und insbesondere im Torabschluss weiter aufwerten wird", wird Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann auf der Vereinswebsite zitiert. "Parallel dazu werden unsere jungen Angreifer von seiner Erfahrung profitieren. Tony ist ein absoluter Teamplayer."

"Ich freue mich sehr, künftig ein Teil der Eintracht zu sein. Ich kenne die 2. Bundesliga und werde versuchen, mit meiner Erfahrung der Mannschaft zu helfen", so Ujah. "Ich habe am Sonntag beim Pokalspiel am Flughafen in Nigeria mitgefiebert und mich riesig für das Team gefreut. Am Ende wollen wir gemeinsam den Klassenerhalt feiern, dafür werde ich alles investieren."

Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig hatte Bundesligist Hertha BSC im Elfmeterschießen mit 6:5 bezwungen und steht in der 2. DFB-Pokalrunde.

Die Niedersachsen, die mit zwei Niederlagen in die Zweitliga-Saison gestartet sind, empfangen am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den SV Darmstadt 98.