"Erfahren, zuverlässig und menschlich integer": Mesenhöler verlängert in Halle

Torwart Daniel Mesenhöler hat seinen auslaufenden Vertrag beim Halleschen FC um ein Jahr verlängert. Mit der Neuverpflichtung von Felix Gebhardt und dem aufrückenden Jugendkeeper Luca Bendel ist der Kampf um das Tor in Halle dennoch offen.

Daniel Mesenhöler bleibt beim Halleschen FC. Wie der Drittligist in einer Pressemitteilung bekanntgab, hat der 26-Jährige seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Torhüter, der 2021 von Heracles Almelo aus den Niederlanden nach Halle gekommen war, acht Spiele in der 3. Liga, konnte sich aber nur selten gegen den von RB Leipzig ausgeliehenen Tim Schreiber durchsetzen.

Auch in der kommenden Saison hat der ehemalige Kölner, Berliner und Duisburger wieder große Konkurrenz im HFC-Tor: Einerseits konnte U-20-Nationaltorhüter Felix Gebhardt vom FC Basel ausgeliehen werden, andererseits wurde auch Luca Bendel, bisheriger Torhüter der A-Jugend in Halle, mit einem Profivertrag ausgestattet.

Halles Sportdirektor Ralf Minge freute sich über die Konkurrenzsituation im Halle-Tor. "Die Konstellation auf der Torhüterposition ist ideal für den HFC", erklärte Minge. "Mit Daniel Mesenhöler konnten wir einen erfahrenen, zuverlässigen und menschlich integren Keeper an uns binden, der stets mit Leistung und einem hervorragenden Rollenverständnis überzeugt hat", so der Sportdirektor. Auch Nachwuchstorhüter Luca Bendel habe sich mit guten Leistungen in der U 19 "seinen ersten Profivertrag verdient". In der kommenden Saison sollen beide mit Gebhardt "um den Platz im HFC-Tor konkurrieren", kommentierte Minge weiter. Das Torhüter-Trio ist in Halle also komplett - die Konstellation ist dagegen noch völlig offen.